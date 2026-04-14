Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

Durante un Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño, el presidente Gustavo Petro presentó un paquete de decisiones orientadas a proteger la producción nacional y enfrentar los efectos de la crisis comercial con Ecuador, que comenzó desde enero de este año. Uno de los momentos más polémicos fue cuando el mandatario ordenó no instaurar los aranceles a Ecuador. Además, Petro instruyó a Diana Marcela Rojas, ministra de Comercio, avanzar en la implementación de una zona franca en la frontera, respaldada por un decreto existente. El presidente enfatizó que los insumos necesarios para el país podrían ingresar sin aranceles. “No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra”, sentenció el jefe de Estado. Le puede gustar: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50% Así las cosas, Colombia frena los aranceles del 100% que había anunciado contra Ecuador el pasado viernes 10 de abril.

Subsidios a productos agropecuarios

El presidente advirtió que la imposición de aranceles por parte del gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, podría afectar la producción de alimentos en Colombia. Ante este escenario, ordenó a Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, implementar subsidios para productos agropecuarios con el objetivo de evitar alzas en los precios. La medida busca compensar los mayores costos y sostener la oferta interna.

Además, el mandatario planteó una estrategia para sustituir importaciones desde Ecuador. “Todo lo que se produzca en Colombia, pero que importábamos de Ecuador, se produce en Colombia. Subsidio, ministra de Agricultura, para que salga más barato”, señaló. Asimismo, mandatario confirmó la firma de un decreto que deroga una normativa expedida durante el gobierno de Álvaro Uribe sobre las áreas de influencia del volcán Galeras. Según menciono, esta decisión busca reactivar zonas consideradas de menor riesgo para permitir el desarrollo económico y atraer inversión. “Acabamos de sacar un decreto, tumbando el decreto Uribe, para reactivar una zona, atraer capitales”, afirmó.

¿Se viene una conmoción interior?

El jefe de Estado no descartó la adopción de medidas extraordinarias ante la situación. “Si hay la necesidad de declarar la conmoción interior, declaramos en varias zonas del país”, afirmó, al considerar que el contexto actual constituye una emergencia económica y social.

El presidente Gustavo Petro anunció medidas económicas y de seguridad en la frontera con Ecuador durante un Consejo de Ministros en Ipiales. Foto Presidencia