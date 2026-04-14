Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

Durante un Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño, el presidente Gustavo Petro presentó un paquete de decisiones orientadas a proteger la producción nacional y enfrentar los efectos de la crisis comercial con Ecuador, que comenzó desde enero de este año.
Uno de los momentos más polémicos fue cuando el mandatario ordenó no instaurar los aranceles a Ecuador. Además, Petro instruyó a Diana Marcela Rojas, ministra de Comercio, avanzar en la implementación de una zona franca en la frontera, respaldada por un decreto existente.
El presidente enfatizó que los insumos necesarios para el país podrían ingresar sin aranceles. “No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra”, sentenció el jefe de Estado.
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Así las cosas, Colombia frena los aranceles del 100% que había anunciado contra Ecuador el pasado viernes 10 de abril.