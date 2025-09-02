Vargas Lleras cuestiona a la defensora por “pedir el voto” del Congreso para la candidata a la Corte Constitucional que apoya el Gobierno

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por un pronunciamiento público en el que, según dijo él “pide abiertamente el voto por la doctora Balanta” en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto surge a pocos días de que el Congreso defina quién reemplazará al magistrado José Fernando Reyes.
En su cuenta de X, Vargas Lleras afirmó: “Ante las amenazas de Petro, claudicó la señora Defensora y se destapó. Sin ningún pudor, pide abiertamente el voto por la doctora Balanta, pagando los favores de su elección”. Con este mensaje, el exvicepresidente cuestionó lo que considera una postura política de la Defensoría del Pueblo frente a la elección de magistrados.