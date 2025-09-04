x

¿A qué fue la primera dama, Verónica Alcocer, a la cárcel La Picota?

La mujer acudió al centro penitenciario para conversar con los reos y conocer sus proyectos productivos.

  • Verónica Alcocer es la primerda dama de Colombia. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 8 horas
Verónica Alcocer, la primera dama de la nación, visitó en la mañana de este jueves la cárcel La Picota de Bogotá. Su visita al centro penitenciario ocurre después de varios días de ausencia pública. Desde la Casa de Nariño señalaron que estará en un evento de “escucha activa”.

Según se conoció, la primera dama busca conocer los procesos de resocialización de los internos, así como los proyectos productivos de panadería y artesanías. Su presencia en los centros carcelarios no es nueva: ya han realizado estos encuentros en otras ciudades del país como Montería, Sincelejo y Santa Marta.

“En sus redes sociales, se ha visibilizado ese trabajo, esas jornadas de escucha, también enviando un mensaje de respeto, no violencia, no polarización, priorizando el respeto en la diferencia y la dignidad humana como pilar fundamental para una vida en comunidad”, afirmaron desde la Casa de Nariño.

Su visita al penal había generado suspicacias. Vicky Dávila, precandidata presidencial había cuestionado la visita de Alcocer y subrayó el hecho de que ocurriera ocho meses antes de las elecciones.

La precandidata también compartió una directriz del Inpec en la que se ordenó que nadie podía entrar o salir del penal hasta la 1:30 de la tarde de este 4 de septiembre, cuando termina la reunión de Alcocer con los reos.

“Ordenar que, por el día 4 de septiembre de 2025, no se autoriza ni está permitido el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento, así como tampoco de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas) en horas de la mañana. El servicio se retornará después de las 13:30 horas”, se lee en el documento.

