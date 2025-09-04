El Ferrari y el Rolex con los que presumía Miguel Quintero cuando su hermano era alcalde de Medellín

Miguel Andrés Quintero Calle ríe a carcajadas, como lo haría cualquier malo de película de gánsgters, mientras muestra su mano izquierda en primer plano con un lujoso reloj Rólex cuyo precio en plataformas digitales ofrecido en dólares pero traducido a moneda colombiana oscila entre los 70 y casi 200 millones de pesos, dependiendo de los detalles.
La imagen fue rastreada en una búsqueda en teléfonos celulares de personas allegadas a él. Y sería apenas una muestra del poder económico que acumuló durante la alcaldía de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero.