De la Espriella lanza ultimátum al Clan del Golfo: “Tienen 17 días para someterse a la justicia”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio un plazo de 17 días a los integrantes del Clan del Golfo para que se sometan a la justicia antes de la posesión de su Gobierno. El pronunciamiento fue realizado durante el empalme regional en Montería y estuvo dirigido principalmente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. Según indicó, quienes no se entreguen serán objeto de operaciones militares en el marco de la estrategia de seguridad que implementará una vez asuma la Presidencia. Le puede interesar: Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “No habrá ofertas generosas”

Durante su intervención, De la Espriella se refirió a versiones que indican que algunos integrantes del Clan del Golfo habrían salido hacia Panamá y envió un mensaje dirigido a esa organización. “Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada a la que les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre”, afirmó.

Señalamientos sobre la estructura Roberto Vargas Gutiérrez

En su declaración, el mandatario electo mencionó por sus alias y nombres a varios de los presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, a quienes señaló de cumplir diferentes funciones dentro de la organización. De la Espriella mencionó por sus alias y nombres a varios de los presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez: alias Joaquín o el Cura, señalado como cabecilla principal; Pata de Palo, identificado como segundo al mando; el Flaco o Monseñor, a quien atribuyó la coordinación del narcotráfico; Angelo, señalado como cabecilla armado; y Hugo, identificado por el presidente electo como el responsable político de esa estructura. De acuerdo con lo expresado por el presidente electo, esa estructura también estaría recibiendo integrantes y recursos procedentes de otras facciones del Clan del Golfo, entre ellas las lideradas por Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo. Según explicó, esos movimientos corresponderían a un proceso de reorganización interna del grupo armado ante la expectativa de la política de seguridad que pondrá en marcha su administración.

Al concluir su pronunciamiento, De la Espriella reiteró el plazo otorgado para el sometimiento de los integrantes de la organización ilegal y aseguró que, de no hacerlo, serán objeto de acciones por parte de la Fuerza Pública. “Tienen 17 días para someterse, y si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, aseguró. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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