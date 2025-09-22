Mientras se reúne con el Gobierno en Catar, el Clan del Golfo distribuye videos amenazantes en Cúcuta

La compleja situación de orden público en la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander podría agravarse, por cuenta de unas amenazas entre grupos criminales que han circulado por internet en las últimas horas.
El video intimidante ha sido atribuido al cartel narcotraficante Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, una organización que está en acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.
Allí aparecen ocho hombres encapuchados, con fusiles, chalecos de intendencia y vestimenta oscura, que dicen integrar una célula del cartel autodenominada Comando Urbano Gaitanista.