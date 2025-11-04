Video | Derrumbe dejó completamente destruida gran parte de la vía Transversal del Carare, en Santander; hay 25 veredas incomunicadas

La región de Santander enfrenta una nueva crisis. El foco de la emergencia se concentra en la Transversal del Carare, una vía arteria crucial que conecta al departamento con gran parte del país y cuya necesaria inyección de inversión del Gobierno Nacional ha sido solicitada durante años.
La situación es crítica: un colapso vial ha dejado a municipios enteros aislados y sin servicios esenciales, siendo en total, según el informe preliminar de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), 258 hectáreas afectadas que a su vez dejó incomunicadas a 25 veredas y obligó a evacuar a 27 familias.