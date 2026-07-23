Nicaragua: el camino de Daniel Ortega hacia un régimen sin voto, sin justicia y sin voces críticas

Durante años, Daniel Ortega gobernó bajo una ficción democrática. Había campañas electorales, urnas y anuncios oficiales de victorias aplastantes que le atribuían la mayoría de los votos, pero el resultado estaba definido mucho antes de que los ciudadanos acudieran a las mesas. Los principales adversarios eran encarcelados, los partidos opositores eran anulados y miles de ciudadanos eran despojados de sus derechos políticos. Aun así, el régimen mantenía la apariencia de un sistema electoral para conservar un mínimo de legitimidad internacional.
Ese último velo cayó recientemente cuando Ortega, durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, aseguró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. La declaración es la confirmación pública de un modelo de poder absoluto construido durante casi veinte años y que ya no considera necesario simular competencia democrática.