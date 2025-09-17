Video | Joven que denunció agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera en Bogotá reveló nuevos detalles del ataque

Una denuncia por redes sociales sacudió el ambiente del reciente Festival Cordillera en Bogotá. Lo que debía ser la celebración de la música terminó siendo un vergonzoso incidente de agresión, intolerancia y discriminación, contra una de sus asistentes. Le puede interesar: Juan Florián renunció al Ministerio de la Igualdad y Angie Rodríguez, directora del Dapre, será la ministra encargada La protagonista de esta historia es una joven llamada Tania Cortés, conocida como Cox Cortés en redes sociales, quien relató a través de un primer video viral la agresión física y verbal de la que fue víctima junto a sus amigos. El suceso ocurrió en la noche de cierre del festival, cuando la afluencia de 82.000 personas desbordó la capacidad logística del Parque Simón Bolívar. La salida se convirtió en un “mar” humano, siendo una prueba de paciencia que muchos no lograron superar.

En este escenario de frustración colectiva, lo que comenzó como un simple comentario de descontento escaló hasta un acto de violencia sin justificación, al punto en que llegaron a tocar a Cortés.

Nuevos detalles del caso: “ser VIP vale mierda”, el detonante

El detonante de la confrontación fue una frase en la lentitud de la salida. Por medio de un nuevo video publicado en su cuenta de TikTok, Tania reveló nuevos detalles de lo que pasó. Comentó que ella y su grupo de amigos hablaron en voz alta sobre la falta de una salida diferenciada para quienes, como ellos, tenían boletas VIP. “En este momento ser VIP vale mierda porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar”, fue la frase que, al parecer, detonó la reacción desmedida de una mujer que caminaba con un hombre detrás de ellos durante la salida.

La mujer, que más tarde fue identificada como Diana Rocío Daza Robles, reaccionó violentamente. Primero, le jaló el cabello a una amiga de Tania y la empujó por la espalda. Al ser confrontada, negó la agresión, pero sus palabras revelaron la verdadera naturaleza de su indignación: un profundo clasismo. “Es que yo soy VIP, ¿ustedes qué son?”, les dijo esta mujer. “Ustedes son del pueblo, del pueblucho, son unas populares, eso pasa por mezclarnos”. La indignación inicial por el caos de la salida cambió a un ataque de arrogancia y desprecio.

Insultos y agresiones: “devuélvanse a su país, venezolanos, venecos”

La respuesta de Tania a los insultos clasistas de su agresora cambió el curso de la confrontación. “Pues mira, no somos ni VIP ni general, somos del staff, estamos trabajando acá en Cordillera”, le respondió. Luego la mujer, asumiendo su nacionalidad, desató una ráfaga de comentarios xenófobos. “Devuélvanse a su país, venezolanos, venecos”, les gritó. En medio de la agresión verbal, y a pesar de la petición de Tania de no ser tocada, la mujer se acercó para jalarle el cabello. El hombre que la acompañaba también se sumó a los insultos y la empujó, intentando evitar que ella grabara. “Haga lo que quiera, malparida”, le dijo.

Momento en que las personas señaladas agredieron a Tania. FOTO: Captura video redes sociales

Consciente de la escalada, Tania tomó la decisión de documentar el hecho. “Decidí empezar a grabar porque sabía que la situación se iba a escalar”, afirmó en el nuevo video. “No iba a responder obviamente con violencia o con un ataque como el que ella me estaba haciendo, me parecía demasiado absurdo. Y lo que hice fue sacar el celular y empezar a grabar el video”. El video se hizo viral y desencadenó una ola de indignación. Cientos de personas pidieron más detalles a Tania, lo que la llevó a publicar este segundo clip explicando todo el contexto que llevó a la agresión.

Las consecuencias de la viralización

El video no solo visibilizó el incidente, sino que también llevó a la identificación de la agresora. El perfil profesional de Diana Rocío Daza Robles, directora UX de Keralty, una empresa de salud, por lo que fue expuesto públicamente en redes sociales. De acuerdo con algunos medios locales, Daza habría publicado disculpas en su cuenta de X, indicando su intención de dar su versión de los hechos. Sin embargo, su perfil fue eliminado poco después, y hasta el momento, no ha habido más declaraciones de su parte.

Este sería el perfil de Diana Rocío Daza Robles, la presunta agresora de Tania, que compartieron por las redes sociales. FOTO: Redes sociales