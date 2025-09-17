Video | Joven que denunció agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera en Bogotá reveló nuevos detalles del ataque

Una denuncia por redes sociales sacudió el ambiente del reciente Festival Cordillera en Bogotá. Lo que debía ser la celebración de la música terminó siendo un vergonzoso incidente de agresión, intolerancia y discriminación, contra una de sus asistentes.
La protagonista de esta historia es una joven llamada Tania Cortés, conocida como Cox Cortés en redes sociales, quien relató a través de un primer video viral la agresión física y verbal de la que fue víctima junto a sus amigos.
El suceso ocurrió en la noche de cierre del festival, cuando la afluencia de 82.000 personas desbordó la capacidad logística del Parque Simón Bolívar. La salida se convirtió en un “mar” humano, siendo una prueba de paciencia que muchos no lograron superar.