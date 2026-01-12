x

Camilo Blandón, arquero paisa de 16 años y 1.93 metros que buscará consagrarse con Colombia en el Sudamericano

Este joven arquero mide 1.93 metros. Es hijo del exjugador de baloncesto Robinson Blandón (foto), exfigura de la Selección Colombia.

  Camilo Blandón, en toda su dimensión. Este martes entrenó en la cancha de Belén Las Playas de Medellín, previo al viaje a la Selección Colombia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Camilo Blandón, en toda su dimensión. Este martes entrenó en la cancha de Belén Las Playas de Medellín, previo al viaje a la Selección Colombia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  Camilo no descuida su preparación. El Club Estudiantil le tiene un plan de trabajo riguroso para mantenerlo en buena forma física. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Camilo no descuida su preparación. El Club Estudiantil le tiene un plan de trabajo riguroso para mantenerlo en buena forma física. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  Aquí aparece Camilo con su papá, Robinson Blandón, otrora figuras del baloncesto colombiano. FOTO CORTESÍA
    Aquí aparece Camilo con su papá, Robinson Blandón, otrora figuras del baloncesto colombiano. FOTO CORTESÍA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 7 horas
bookmark

En el Club Estudiantil de Medellín surgió una figura que desafía las leyes de la física en el fútbol base colombiano. Se trata de Camilo Blandón Arriaga, un portero de apenas 16 años que, con su imponente 1,93 metros de estatura, se proyecta como heredero de la nueva escuela de arqueros del país. El joven acaba de ser convocado a un nuevo microciclo de trabajos (desde mañana) con la Seleccón Colombia dirigida por Freddy Hurtado y que se prepara para el Sudamericano de Chile en el mes de abril.

Como sucede con muchos grandes porteros, Camilo no empezó bajo los tres palos. Debido a su gran estatura, sus entrenadores lo ubicaron inicialmente como delantero y luego como zaguero central. Sin embargo, un impulso intuitivo lo llevó a pedir una oportunidad en el arco. Bastó una tarde con los guantes puestos para que el cuerpo técnico de Estudiantil entendiera que el hábitat natural del muchacho nacido en Medellín y habitante del barrio La Mota no era el área rival, sino la propia.

Lea aquí: La vitrina de los 20 millones de euros: ranking de los 20 jóvenes más valiosos de la Liga colombiana 2026

Hijo del histórico baloncestista Robinson Blandón, Camilo heredó no solo la talla, sino la disciplina de un hogar de deportistas de alto rendimiento. Mientras su hermano mayor (Robinson Jr) brilla en la liga de fútbol de India, él decidió construir su propio camino. En su palmarés ya aparece que fue bicampeón nacional con la Selección Antioquia (Sub-13 y Sub-15).

Camilo no descuida su preparación. El Club Estudiantil le tiene un plan de trabajo riguroso para mantenerlo en buena forma física. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Camilo no descuida su preparación. El Club Estudiantil le tiene un plan de trabajo riguroso para mantenerlo en buena forma física. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Le gusta el estilo de Kevin Mier

A pesar de su altura, Blandón no es un arquero estático. Inspirado en Kevin Mier, ha desarrollado un juego de pies sobresaliente como lo exige el fútbol moderno. “Soy un arquero frío. Juego tranquilo porque la confianza nace de esa calma”, afirma el muchacho, destacando además su dominio en el juego aéreo y su seguridad en el uno contra uno.

Con el bachillerato ya terminado y la mente puesta en el profesionalismo, el 2026 se presenta como el año de su consagración internacional, pues su mirada está fija en el Sudamericano de Chile, donde espera ser el guardián del arco tricolor.

Aquí aparece Camilo con su papá, Robinson Blandón, otrora figuras del baloncesto colombiano. FOTO CORTESÍA
Aquí aparece Camilo con su papá, Robinson Blandón, otrora figuras del baloncesto colombiano. FOTO CORTESÍA

¿Cómo es el respaldo de su papá?

Robinson Blandón conoce bien el peso de una camiseta nacional. Fue selección Colombia de baloncesto en todas las categorías —desde los 15 años hasta la de mayores— y hoy, a sus 57 años, aplica esa mentalidad de alto rendimiento para acompañar la carrera de su hijo Camilo.

Lo apoyo al 100 %. Vengo en este proceso con él desde que tenía ocho años y siempre he estado ahí: no faltó a un entrenamiento, no faltó a un partido, siempre presente. Como exatleta, soy consciente de que uno solo sale adelante con trabajo y respaldo; por eso no me despego de su lado”.

Asegura que el entorno del fútbol es difícil y por eso le dice a su hijo que si esto fue lo que eligió, cuenta con la familia. Pero le insiste que para estar a la altura tiene que trabajar el doble. “Para marcar la diferencia hay que darle todos los días, sin descanso”.

Le puede interesar: ¡La dinastía continúa! Las 5 joyas del Babyfútbol con apellidos de leyenda: Ángel, Pabón, Moreno, Rodríguez y Vélez

Aunque siempre se lo lleva a jugar con sus antiguos compañeros de Selección los lunes, miércoles y viernes, Camilo no siguió sus pasos en el baloncesto. “Su amor por el fútbol nació en el colegio. Al principio me mantuve un poco al margen porque no le veía las condiciones claras, pero el tiempo me fue demostrando lo contrario. Se fue encarrilando solo. Entendí que para que diera el salto de calidad necesitaba un entrenamiento personalizado y le di ese apoyo. Hoy tengo mucha fe en él; creo plenamente en su potencial porque tiene las condiciones y la mentalidad”.

Al verlo vestido con el uniforme de la Selección Colombia siente una satisfacción inmensa. Señala que el deporte ha sido su vida y verlo así lo hace más feliz. “Solo le pido a Dios que me dé salud para acompañarlo y que él ponga la disciplina, la humildad y la dedicación”.

Así pues, Camilo Blandón representa la evolución del arquero colombiano: un biotipo europeo con la herencia atlética del Chocó y la técnica del proceso paisa. Si su crecimiento sigue el ritmo de su talento, el arco del Barcelona —su club soñado— o de cualquier equipo colombiano, estarán en las mejores manos.

