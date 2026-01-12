Camilo Blandón, arquero paisa de 16 años y 1.93 metros que buscará consagrarse con Colombia en el Sudamericano

En el Club Estudiantil de Medellín surgió una figura que desafía las leyes de la física en el fútbol base colombiano. Se trata de Camilo Blandón Arriaga, un portero de apenas 16 años que, con su imponente 1,93 metros de estatura, se proyecta como heredero de la nueva escuela de arqueros del país. El joven acaba de ser convocado a un nuevo microciclo de trabajos (desde mañana) con la Seleccón Colombia dirigida por Freddy Hurtado y que se prepara para el Sudamericano de Chile en el mes de abril. Como sucede con muchos grandes porteros, Camilo no empezó bajo los tres palos. Debido a su gran estatura, sus entrenadores lo ubicaron inicialmente como delantero y luego como zaguero central. Sin embargo, un impulso intuitivo lo llevó a pedir una oportunidad en el arco. Bastó una tarde con los guantes puestos para que el cuerpo técnico de Estudiantil entendiera que el hábitat natural del muchacho nacido en Medellín y habitante del barrio La Mota no era el área rival, sino la propia. Lea aquí: La vitrina de los 20 millones de euros: ranking de los 20 jóvenes más valiosos de la Liga colombiana 2026 Hijo del histórico baloncestista Robinson Blandón, Camilo heredó no solo la talla, sino la disciplina de un hogar de deportistas de alto rendimiento. Mientras su hermano mayor (Robinson Jr) brilla en la liga de fútbol de India, él decidió construir su propio camino. En su palmarés ya aparece que fue bicampeón nacional con la Selección Antioquia (Sub-13 y Sub-15).

Camilo no descuida su preparación. El Club Estudiantil le tiene un plan de trabajo riguroso para mantenerlo en buena forma física. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Le gusta el estilo de Kevin Mier

A pesar de su altura, Blandón no es un arquero estático. Inspirado en Kevin Mier, ha desarrollado un juego de pies sobresaliente como lo exige el fútbol moderno. “Soy un arquero frío. Juego tranquilo porque la confianza nace de esa calma”, afirma el muchacho, destacando además su dominio en el juego aéreo y su seguridad en el uno contra uno. Con el bachillerato ya terminado y la mente puesta en el profesionalismo, el 2026 se presenta como el año de su consagración internacional, pues su mirada está fija en el Sudamericano de Chile, donde espera ser el guardián del arco tricolor.

Aquí aparece Camilo con su papá, Robinson Blandón, otrora figuras del baloncesto colombiano. FOTO CORTESÍA

¿Cómo es el respaldo de su papá?