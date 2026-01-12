Video hecho con IA conmueve en redes al mostrar su partida al cielo como homenaje a la vida de Yeison Jiménez y su equipo

Luego del accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más, mensajes de apoyo y videos emotivos han colmado las redes sociales mostrando solidaridad con su familia, allegados y fanáticos. Uno de estos videos, que se está compartiendo por las redes sociales a través de la plataforma TikTok, muestra a Yeison y los acompañantes que estaban con él en la avioneta que de forma aparatosa colisionó contra el suelo. Entérese: La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín Justamente, el día de ayer el Ministerio de Transporte confirmó que la aeronave sí alcanzó a despegar y que el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote. Lo que posteriormente “produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, según estableció el MinTransporte. Este video, que muestra imágenes creadas con Inteligencia Artificial, muestra a los acompañantes que iban a borde de esta aeronave con Jiménez, quienes serían Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante. También falleció el capitán Fernando Torres Rojas.

El video muestra a todos los tripulantes de la aeronave vestidos de blanco despidiéndose, de fondo, una canción emotiva que describe como, los fieles compañeros de Yeison Jiménez “el aventurero”, lo acompañan hasta el final. “Yeison va primero, el más famoso aventurero aquí. Su fiel grupo, firme y sincero, listo a seguirte hasta el fin. Sube el telón. Tu presencia es nuestro ensayo, tu corazón es la meta de este viaje. Dios, hoy te cantamos en el cielo, este es nuestro único altar. Tu amor es más grande que mi sueño, me viniste a buscar...”. Este es solo uno de los tantos vídeos que se han compartido por redes sociales en homenaje al cantante y su equipo. Varios artistas colombianos también han expresado su profundo dolor por este accidente que tuvo lugar entre Paipa y Duitama en Boyacá.

¿En qué va la investigación del siniestro?