Video hecho con IA conmueve en redes al mostrar su partida al cielo como homenaje a la vida de Yeison Jiménez y su equipo

Las autoridades siguen investigando las causas del accidente. El MinTrasporte confirmó si estuvo en el aire, pero tan solo pocos minutos después de su despegue, tocó el suelo.

  • Captura del emotivo video que hace homenaje a Yeison Jiménez y su equipo. Foto: Captura de video @yef_crea_con_ia
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
Luego del accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más, mensajes de apoyo y videos emotivos han colmado las redes sociales mostrando solidaridad con su familia, allegados y fanáticos.

Uno de estos videos, que se está compartiendo por las redes sociales a través de la plataforma TikTok, muestra a Yeison y los acompañantes que estaban con él en la avioneta que de forma aparatosa colisionó contra el suelo.

Entérese: La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín

Justamente, el día de ayer el Ministerio de Transporte confirmó que la aeronave sí alcanzó a despegar y que el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote. Lo que posteriormente “produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, según estableció el MinTransporte.

Este video, que muestra imágenes creadas con Inteligencia Artificial, muestra a los acompañantes que iban a borde de esta aeronave con Jiménez, quienes serían Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante. También falleció el capitán Fernando Torres Rojas.

@yef_crea_con_ia Despedida de todo el equipo de Yeison Jiménez con el corazón #yeisonjimenez #homenaje #ia ♬ sonido original - 💿yefcreaconia/clonaciones💿

El video muestra a todos los tripulantes de la aeronave vestidos de blanco despidiéndose, de fondo, una canción emotiva que describe como, los fieles compañeros de Yeison Jiménez “el aventurero”, lo acompañan hasta el final.

“Yeison va primero, el más famoso aventurero aquí. Su fiel grupo, firme y sincero, listo a seguirte hasta el fin.

Sube el telón. Tu presencia es nuestro ensayo, tu corazón es la meta de este viaje.

Dios, hoy te cantamos en el cielo, este es nuestro único altar.

Tu amor es más grande que mi sueño, me viniste a buscar...”.

Este es solo uno de los tantos vídeos que se han compartido por redes sociales en homenaje al cantante y su equipo. Varios artistas colombianos también han expresado su profundo dolor por este accidente que tuvo lugar entre Paipa y Duitama en Boyacá.

¿En qué va la investigación del siniestro?

Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), explicó a los micrófonos de La W Radio que aquella señal de BAD PRB apareció porque “el motor estaba en mínimas”, por lo que descarta esta hipótesis.

“Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer, definitivamente es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de la investigación”, afirmó Navia al medio citado.

Puede leer: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

No obstante, enfatizó en que este tipo de aeronaves son “delicadas” y que requieren de estrictos protocolos para su buen funcionamiento, además de operar en un lugar como el Aeropuerto Juan José Rondón.

Paipa es un aeropuerto muy delicado, porque el avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies, un avión a esa altura está muy restringido y encima de eso, el cupo iba totalmente lleno, se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera y comenzar a moverse. Esto fue como un ‘caldo’ de cosas”, aseveró el director, agregando que la aeronave no había ni alcanzado la velocidad, aún cuando ya estaba en el segundo tercio de la pista.

Y agregó que esta tragedia se pudo haber evitado. “Nadie hizo un control del avión antes de despegar, cosa que nos incita a indagar”, aseguró Navia.

Lea también: “Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá señala fallas en el Aeropuerto de Paipa tras la muerte de Yeison Jiménez

