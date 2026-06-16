Video | Las risitas en plena audiencia entre implicados en atentado a Miguel Uribe

—Yo acá, buscando el sueño americano... en la mansión con piscina, (risas) pero en verdad viviendo en un cambuche. Mi hermano, con ganas de salir de acá, socio. La peor cárcel... ni señal para llamar”.

Todo ocurrió durante un breve receso. Sin embargo, las cámaras y los micrófonos quedaron abiertos, lo que permitió escuchar y ver el intercambio entre los capturados.

Un hecho que desató indignación ocurrió en plena audiencia judicial, cuando Elder José Arteaga y alias El Hermano , señalados como coordinadores del atentado contra el senador Miguel Uribe, abrieron sus micrófonos para saludarse de manera virtual y, más que eso, para soltarse risas entre ellos, sin importar que estaban siendo escuchados y vistos por el resto de asistentes conectados a la diligencia.

Todo esto ocurrió en la audiencia donde un juez escuchaba a las partes dentro de la solicitud de formalizar el preacuerdo entre Arteaga y la Fiscalía.

Justo en ese momento intervino uno de los abogados conectados en la diligencia y pidió prudencia, teniendo en cuenta que otras personas los estaban oyendo.

En esa diligencia, la familia del senador pidió a un juez negar el preacuerdo alcanzado que fija una condena de 26 años de cárcel, una pena que las víctimas consideran insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

Puede leer: Oso nacional: anatomía de la ‘condena’ sin pruebas al estadounidense que busca adoptar tres niños

Según la defensa de la familia, la negociación representa menos de la mitad de la sanción que, a su juicio, debería imponerse en un caso de homicidio agravado y envía un mensaje equivocado al país.

“¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad si un coautor de un crimen de esta magnitud, con un rol de coordinación y planificación, recibe un beneficio que reduce su pena de una forma tan sustancial? Lejos de prestigiar la justicia, este acuerdo la somete al escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es negociable incluso frente a los crímenes más atroces”, advirtió la defensa.

En la oposición presentada ante el juzgado, las víctimas recordaron que alias El Costeño no habría sido un actor menor dentro del plan criminal, sino una pieza clave en la articulación del atentado.

“Sabía que se concertaba para la comisión de delitos, entre ellos el homicidio; que se disparaban armas de fuego, sin permiso de autoridad competente, contra el senador Miguel Uribe Turbay con el fin de asesinarlo; que se usaba a menores de edad para la comisión de delitos y que se destruían elementos que podían servir de prueba”, sostuvo el abogado de la familia.

Entérese: Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe

La defensa insistió en que aprobar ese acuerdo iría en contra de los fines mismos de los preacuerdos establecidos en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que el beneficio punitivo resulta “excesivo” y podría terminar desprestigiando la administración de justicia.

“El eventual aval del preacuerdo estaría en contravía con una de las finalidades de los preacuerdos, toda vez que esta aceptación frente al comparativo de la pena en juicio oral derivaría en un beneficio punitivo excesivo”, señalaron.

El juez del caso deberá decidir si acoge los argumentos de las víctimas y tumba la negociación o si avala el acuerdo suscrito por la Fiscalía con alias El Costeño.