Rescataron a bebé de 11 meses encerrado en un carro mientras sus padres compraban licor en Bogotá: “Estaba solo y llorando”

El menor quedó bajo el cuidado de un centro especial de protección en la capital del país.

    Las autoridades tuvieron que intervenir luego de que los padres de un menor dejaran a su bebé solo dentro de un vehículo en Bogotá. FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Un caso de negligencia infantil ocurrió en el centro de Bogotá, donde un bebé de 11 meses fue rescatado por las autoridades luego de ser abandonado dentro de un vehículo estacionado en el sector del Chorro de Quevedo.

El menor fue hallado solo, llorando y sin supervisión, mientras los padres —según la versión que ellos mismos entregaron— estaban comprando cervezas.

La situación fue alertada por la comunidad, que escuchó el llanto persistente del bebé e informó a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron al lugar, confirmaron que el vehículo estaba cerrado y que no había ningún adulto responsable cerca.

Ante el riesgo para el menor, las autoridades solicitaron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes rompieron uno de los vidrios para poder sacarlo sano y salvo.

Minutos después del rescate, los padres aparecieron y afirmaron que habían dejado al niño dormido mientras iban a comprar bebidas alcohólicas.

Ambos se encontraban en aparente estado de embriaguez, por lo que las autoridades trasladaron al bebé a un centro especial de protección, donde quedó bajo el cuidado de un centro especial de protección mientras se evalúa la situación familiar.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá calificó lo ocurrido como “inaceptable” y recordó a la ciudadanía que cualquier acto que ponga en riesgo la vida o integridad de un menor debe ser denunciado de inmediato.

La Policía y la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a los padres para actuar con responsabilidad y recordaron que dejar a un menor sin acompañamiento constituye una grave vulneración de derechos.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo en las líneas 123 y 141, habilitadas para casos de emergencia y protección infantil.

