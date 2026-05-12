Lili Pink revela detalles sobre el primer capturado del caso: “No tenemos vínculo alguno”

Fast Moda S.A.S. (Lili Pink) emitió un pronunciamiento público para aclarar que Walter Francisco Martínez no mantiene ningún vínculo con la compañía desde el año 2021.

En el comunicado, la empresa señaló que el empresario no tiene actualmente relación “comercial, contractual, laboral, societaria ni operativa” con Fast Moda ni con la operación empresarial ligada a la marca de retail.

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La firma precisó que el único vínculo existente en el pasado se dio dentro de la cadena de suministro y correspondió exclusivamente a una relación cliente-proveedor, una dinámica que calificó como habitual dentro de la industria del comercio y el retail.