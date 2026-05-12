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Lili Pink revela detalles sobre el primer capturado del caso: “No tenemos vínculo alguno”

La empresa aseguró que no tiene relación comercial ni operativa con Walter Martínez, el primer capturado por la presunta red de contrabando. Aquí todos los detalles.

  • Tienda de Lili Pink, marca de retail que aclaró públicamente su relación con Walter Martínez. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Tienda de Lili Pink, marca de retail que aclaró públicamente su relación con Walter Martínez. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Fast Moda aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Fast Moda aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 51 minutos
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Fast Moda S.A.S. (Lili Pink) emitió un pronunciamiento público para aclarar que Walter Francisco Martínez no mantiene ningún vínculo con la compañía desde el año 2021.

En el comunicado, la empresa señaló que el empresario no tiene actualmente relación “comercial, contractual, laboral, societaria ni operativa” con Fast Moda ni con la operación empresarial ligada a la marca de retail.

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La firma precisó que el único vínculo existente en el pasado se dio dentro de la cadena de suministro y correspondió exclusivamente a una relación cliente-proveedor, una dinámica que calificó como habitual dentro de la industria del comercio y el retail.

¿Walter Martínez tuvo participación en Lili Pink?

Según el pronunciamiento, Martínez nunca hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink.

La compañía enfatizó que tampoco tuvo participación en decisiones relacionadas con la operación empresarial de la marca.

Fast Moda aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Fast Moda aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

En ese sentido, Fast Moda indicó que cualquier investigación, conducta o situación personal vinculada con Martínez corresponde únicamente a su ámbito individual y no guarda relación con las operaciones de la empresa.

La empresa pide respeto por el debido proceso

En el comunicado, la compañía manifestó que espera que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia frente a cualquier actuación o investigación relacionada con Martínez.

Además, reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia empresarial y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida.

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Iván Cancino, abogado penalista y apoderado de Lili Pink, respaldó el pronunciamiento emitido por la empresa y defendió la independencia de la operación corporativa frente a situaciones ajenas a la organización.

La empresa decidió pronunciarse ante la opinión pública y los medios de comunicación para desmarcarse de cualquier relación actual con Martínez y evitar que se establezcan conexiones entre procesos personales del empresario y la operación de Lili Pink.

Con esta declaración, Fast Moda busca reforzar la imagen de independencia empresarial de la marca y ratificar que sus actividades continúan bajo parámetros de legalidad y transparencia corporativa.

Entérese: Empresas fachada y maniobras desde China y Panamá: así habría actuado el primer capturado en caso LiliPink

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