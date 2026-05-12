Siete gatos murieron en Puerto Berrío, Antioquia, tras jornada de esterilización masiva, ¿qué salió mal?

La esterilización masiva de mascotas en Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, realizada por estudiantes de una institución privada, terminó en una grave tragedia ambiental en esta localidad: siete gatos murieron y decenas de animales se encuentran en delicado estado de salud. Así lo dio a conocer el alcalde de este municipio, Róbinson Baena, quien manifestó que “tenemos alerta roja porque se están muriendo los gatos y los perros que fueron sometidos a una práctica de esterilización durante una jornada masiva”.

Los problemas que se habrían generado durante este proceso de esterilización estarían relacionados con que no se hicieron con las condiciones adecuadas de asepsia, lo que habría generado múltiples afectaciones a los animales. Entérese: En Medellín salvaron un oso hormiguero atropellado con una operación pionera en el país Una de las afectadas, quien vio morir a su gato después de esta jornada, relató que “el veterinario nos dijo que la operación salió mal y que al parecer no aplicaron las condiciones de asepsia necesarias para estos procedimientos”. Según la información entregada por el mandatario, este procedimiento habría sido realizado por estudiantes del Politécnico del Nordeste, donde, entre otras carreras, tienen la de auxiliar de Clínica Veterinaria y tiene sedes en Remedios (su sede central), Puerto Berrío, Vegachí y San Roque. Le puede interesar: Lista la prohibición: Colombia endurece reglas para la comercialización de cosméticos testeados en animales Tras esta situación, la institución emitió un comunicado, pero no explicando lo ocurrido con estas mascotas, sino más bien hablando de ataques políticos en su contra por parte del mandatario.