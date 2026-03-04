EE. UU. afirma que España cooperará en ofensiva contra Irán y Madrid lo desmiente

La tensión diplomática entre Washington y Madrid escaló este miércoles después de que la Casa Blanca asegurara que España “ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense” en el marco de la ofensiva contra Irán. El Gobierno español lo negó de forma inmediata y tajante, reafirmando su rechazo a participar en lo que el presidente Pedro Sánchez ha resumido en “cuatro palabras”: “No a la guerra”.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que “en las últimas horas” España se había mostrado de acuerdo en cooperar y que el Ejército estadounidense se estaba coordinando con sus “homólogos españoles”. Añadió que el presidente Donald Trump espera que “todos los aliados europeos” colaboren en la misión, argumentando que Irán representa una amenaza no solo para Estados Unidos, sino también para Europa.
Las declaraciones se produjeron en el quinto día de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán y después de que Washington expresara públicamente su malestar por la negativa de Madrid a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas.