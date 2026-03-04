Utilidades de Ecopetrol se desplomaron 39,5% en 2025, y son las más bajas desde pandemia

Al reportar las cifras de 2025, Ecopetrol detalló que sus ingresos cayeron 10,2% al sumar $119,69 billones, mejor a los $133,3 billones reportados en 2024.

Por su parte, la utilidad se contrajo 39,5% al pasar de $14,9 billones a $9,02 billones. Pese al retroceso en los números, la administración de la petrolera estatal destacó que el año anterior, logró cumplir el plan de inversiones, priorizando proyectos estratégicos y extrayendo el máximo valor del portafolio existente.

“Esta capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, nos permitió mantener la continuidad operativa, asegurar nuestra competitividad y entregar los resultados que presentamos al cierre de 2025”, se lee en un informe divulgado en la Superfinanciera. Al explicar la reducción de los ingresos se indicó que obedeció al menor precio promedio ponderado de venta de US$6,1 por barril, por la caída del Brent, compensado parcialmente con el fortalecimiento de los cracks (refinamiento) de productos y mejores diferenciales negociados de crudos. También hubo una disminución en el volumen de ventas ($3,9 billones), principalmente por menores ventas nacionales de gas y GLP, mayor realización de crudo al exterior en el 2024 por la incorporación de volúmenes que venían en tránsito desde el cierre de 2023, mientras que en 2025 no se registraron tránsitos provenientes del periodo anterior y una menor disponibilidad de productos refinados para exportación. A lo anterior se suma la disminución de la tasa de cambio promedio, con un efecto negativo en los ingresos de $400.000 millones y los mayores ingresos por servicios.

Avance de las inversiones

En 2025 el Grupo Ecopetrol realizó inversiones de capital orgánicas por US$6.255 millones ($25.3 billones), cumpliendo con lo presentado en el plan financiero 2025 (rango entre $24 y $28 billones), principalmente en Colombia con una participación del 71% y el restante 29% a nivel internacional, en Brasil (19%) y Estados Unidos (10%). Adicionalmente, se realizaron inversiones inorgánicas por US$349 millones ($1,4 billones) incluyendo el pago restante por adquisición de la participación del 100% en CPO-09 y adquisición de proyectos de energías renovables, entre ellas solar y eólica, para un total de inversiones del Grupo Ecopetrol por US$6.604 millones ($26,7 billones). Las inversiones en la línea de hidrocarburos representaron el 63% del total de las inversiones orgánicas de la petrolera, sumando US$3.933 millones ($15,9 billones). En actividades de Exploración y Producción se destinaron US$3.173 millones ($12,9 billones), principalmente concentradas en el departamento del Meta en activos como Caño Sur, Rubiales, Castilla y Chichimene, mientras que a nivel internacional las inversiones se enfocaron en Brasil con el proyecto Orca Brasil y en Midland en la cuenca del Permian en Estados Unidos.

Dinámica de la producción petrolera