Violenta riña entre hinchas de Nacional y Junior deja dos muertos en Bogotá

Una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior dejó dos muertos en el centro de Bogotá, concretamente en la localidad de Santa Fe, en la calle 24 con carrera 15, en plena zona de tolerancia de la capital.

La noticia llega en medio de una oleada de atracos y problemas de orden público que vienen presentándose en Bogotá; entre otros, el ataque armado a la aspirante a la Contraloría General de la Nación Elvia Isabel Otero y el asesinato de un estudiante de la Uniminuto en una estación de Transmilenio.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que se enfrentaron un grupo de hinchas de Nacional y Junior. Los verdes venían desde el sector de La Rebeca, donde suelen juntarse, cuando los aficionados del “Tiburón” les habrían dicho que no deberían estar en el lugar, por lo que empezaron a agredirse.

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En medio de la riña, una persona con arma de fuego generó tres personas heridas, y tres por arma cortopunzante. Lamentablemente, dos murieron; todos hinchas de Nacional, según informó la Policía Metropolitana a los medios de comunicación.

Esto está basado en versiones y testimonios, pero la investigación a fondo ya está en manos de las autoridades competentes.

“Estamos acá con todo el equipo de investigación, el CTI (Cuerpo de Investigación Técnica) de la Fiscalía y estamos trabajando, recopilando las cámaras, escuchando las versiones y los testigos que puedan esclarecer el hecho”, según informó el comandante general de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, desde el lugar de los hechos, en la noche del 22 de abril.

Y añadió que “todos los miércoles ellos se reúnen (los hinchas) y hasta ahora nunca había ocurrido una situación especial con ellos, se reúnen a programar dónde van a apoyar al equipo. Lastimosamente, hoy, cuando pasaron por este lugar, fueron agredidos por supuestamente hinchas del Junior”.