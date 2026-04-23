¿Quién es la aspirante a la Contraloría contra la que atentaron en Bogotá?

Este 22 de marzo, hombres armados en una moto dispararon contra la camioneta blindada en la que se movilizaba Elvia Isabel Otero Ojeda, aspirante a la Contraloría General de la Nación.
De acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en compañía de su hija.
El ataque se produjo cuando llegaron a una peluquería donde la aspirante tenía una cita; y, antes de que pudiera descender, dos hombres en una motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego. Después de un intercambio de disparos con los escoltas, los atacantes huyeron, y no se registraron muertos ni heridos.
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