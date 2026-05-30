Los 6 momentos clave de una campaña que ha partido en dos la historia de las elecciones

Colombia se enfrenta a una primera vuelta presidencial sin precedentes, con una democracia golpeada y con el riesgo de quebrantarse aún más. La lista de lo que sucedió en esta campaña por momentos parece repetir algo de nuestra historia, pero en últimas rompe los principios de respeto por las leyes y por el debate democrático que han caracterizado a las elecciones en Colombia en las últimas décadas. El año pasado mataron al precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, por orden de las disidencias de “Iván Mordisco”. Los grupos armados, precisamente, dominan varios territorios sin que el Estado pueda intervenir y por el contrario con la política de “paz total” como pantalla. El presidente Gustavo Petro, de manera descarada y a pesar de que la ley se lo prohíbe, se dedicó a hacer campaña; el Ejecutivo se volcó a promover la candidatura de Iván Cepeda –incluso utilizando los llamados equipos básicos de salud a enseñar como votar por Cepeda en el tarjetón–, mientras lanzó dardos, sin pruebas, a la legitimidad del sistema electoral. Por primera vez en la historia, los dos punteros en las últimas encuestas no contrastaron sus puntos de vista ante los colombianos en ningún debate. Abelardo de la Espriella fue a un espacio del gremio de infraestructura, pero luego no asistió a más. Cepeda no fue a ninguno. De esa manera, los colombianos se han visto sometidos a ríos de propaganda, sin la posibilidad de que los medios de comunicación independientes les hicieran preguntas o contrapreguntas. Entérese: Lo que debe saber para votar este domingo: ¿alguno podría ganar en primera vuelta? Ha habido ríos de plata en algunas campañas, sin tener claridad de dónde viene. También varios candidatos atacaron a los medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, los medios de comunicación del Estado, es decir RTVC, estuvieron al servicio de la candidatura de Cepeda. La violencia política se extendió en las redes sociales con videos hechos con inteligencia artificial y la pugnacidad constante entre algunas campañas. El panorama es difícil. Pero, con mayor razón, hay que salir a votar con conciencia. Estos son 10 puntos clave de lo que ha sido esta campaña presidencial hasta hoy.

1. El asesinato de Miguel Uribe Turbay

En estas elecciones hace falta un candidato que podría haber llegado a la primera vuelta presidencial de la mano del Centro Democrático: Miguel Uribe Turbay. En abril de 2025, dos meses antes del atentado contra su vida, le dijo a EL COLOMBIANO que su objetivo final era que “a Colombia le vaya bien, unir al Centro Democrático, unir a la oposición y finalmente unir a Colombia para ganar y para gobernar”. Sus palabras resuenan en una primera vuelta a la que la oposición llegó no solo dividida, sino con heridas que quién sabe cómo puedan curarse si hay segunda vuelta contra Iván Cepeda. Su asesinato ocurrió en un ambiente de tensión que ha empeorado. Hay que recordar que dos meses antes, el presidente Gustavo Petro ondeó la bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar, y de diferentes episodios de estigmatización a la oposición. La familia de Uribe ha dicho que el jefe de Estado es “el responsable político” del magnicidio.

Desde la campaña presidencial de 1990, cuando el país era asediado por la violencia de Pablo Escobar y el auge del narcoterrorismo, no asesinaban a un aspirante a la Casa de Nariño. Para esas elecciones mataron a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. Años después, aunque no era candidato, mataron a alguien que lo fue en varias ocasiones: Álvaro Gómez Hurtado.

2. Un gobierno en campaña y con candidato

En estas elecciones hemos visto al Presidente abiertamente en campaña. Hace solo un par de días, el Consejo de Estado le ordenó a Petro abstenerse de difundir contenido de propaganda electoral. La decisión se basó en un trino de 2025 en el que el mandatario dijo: “si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos aún más las oportunidades para el pueblo”. Como ese, hay muchos más pronunciamientos. En días pasados, Petro publicó un trino para exaltar el cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla. “Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió junto a imágenes de la concentración. La decisión del alto tribunal se dio en plena gira del presidente por el Caribe. Según conoció EL COLOMBIANO por fuentes del Gobierno, esta se habría organizado ante la angustia por un posible mal desempeño de la campaña de Cepeda en esa región. Petro estuvo en Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, entre otros, donde hizo eventos para mostrar que “le cumplió” al Caribe, justo antes de la primera vuelta. Siga leyendo: Atlas Intel de Semana: empate técnico entre Cepeda (38.7 %) y Abelardo (37.3 %); Paloma, tercera con 14.3 % El procurador general Gregorio Eljach ha llamado la atención a Petro parcialmente por estar participando en política, que es ilegal. Hasta ahora, Eljach solo pidió un informe a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene las facultades para investigar al mandatario. Allí es poco probable que avance algo que perjudique al Presidente, ya que tiene mayorías gobiernistas.

Ha habido otras polémicas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud contrató una tarima para un evento en la Plaza de Bolívar de Bogotá con los llamados “equipos básicos” de salud. Al día siguiente, esa misma tarima fue utilizada para el cierre de campaña del Pacto Histórico al Congreso, en el que habló Cepeda.

3. Ataques y amenazas al sistema electoral

Hay más actos cuestionables por parte del presidente Petro que afectan la democracia. Lleva varios meses cuestionando la legitimidad de la Registraduría y del sistema electoral; pidiendo, incluso, tener acceso al “código fuente”. En entrevista con este diario, el registrador Hernán Penagos definió este código como la arquitectura de los diferentes software que maneja la Registraduría, y dijo que entregarlo sería como “dar la clave de la bóveda del Banco de la República”. Petro buscó deslegitimar al sistema electoral, a pesar de que ha sido elegido por él a sus diferentes cargos durante décadas. Hasta ahora, las instituciones han dado garantías de que las elecciones serán transparentes y de que el sistema es transparente y seguro. Pero Petro, sin pruebas, ha insistido en sus narrativas. En una entrevista con El País de España, dijo que respetaría los resultados “si no había fraude”. ¿Será entonces fraude si no gana su candidato? Si el resultado es favorable para la oposición, es posible que las instituciones deban enfrentar nuevos ataques por parte del Presidente para desprestigiarlas. ¿Cuáles son las intenciones de crear estas narrativas?

Hay otras amenazas que enfrenta el sistema electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 386 municipios con alertas por factores de violencia: 125 con riesgo medio, 122 alto y 139 extremo. Entre esos factores se incluye la presión por parte de grupos armados. Antioquia es el departamento con más municipios en riesgo, 52. El propio Cepeda denunció que algunos grupos armados estaban utilizando la presión sobre los votantes, y la exalcaldesa de Bogotá y candidata Claudia López le dijo que era a favor de él. Hoy es posible que miles de colombianos no voten libremente. No se pueden dejar de lado las vulneraciones antes de votar. Antes de las elecciones al Congreso y a consultas el 8 de marzo, fueron decomisados $3.878 millones en 49 procedimientos policiales; plata que sería para comprar votos. Es otra de las problemáticas que afecta el voto libre de la ciudadanía.

4. Los punteros llegaron sin ir a debates

La democracia no solo se ve afectada por los hechos de violencia y por los ataques al sistema electoral, sino por candidaturas que no le han dado la cara a sus votantes. De los cinco candidatos que han figurado en los primeros lugares de las encuestas, solo Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo han ido a debates. Incluso, los candidatos “coleros” como Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño o Santiago Botero, han asistido a debates a pesar de que las encuestas no les den chance. Los grandes ausentes en la discusión pública tienen nombre propio: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y son los mismos que, según las encuestas, tendrían mayor probabilidad de pasar a segunda vuelta, aunque todo está por verse. ¿Qué dice eso de cómo ha evolucionado el debate público? Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, ambos “hicieron una campaña de espaldas a la deliberación democrática” por no asistir a los debates.

El experto agregó que “en la estrategia, entienden que la primera vuelta cada vez es más definitiva. Le hablaron a sus propios públicos para fortalecerse en sus propios nichos y lograr la ruptura que hace que, en segunda vuelta, ambos polos sean más claros y tengan a las bases cautivas de manera más fiel a la causa que representa cada uno de ellos”. En contexto: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja El deterioro del debate fue más allá de las ausencias y se trasladó a un escenario cada vez más relevante para las elecciones: las redes sociales.

5. Las redes como cuadrilátero y la IA como guante de boxeo

La campaña ha tomado a las redes sociales como un cuadrilátero de pelea. Las “bodegas” —personas que se dedican a posicionar narrativas para defender candidatos o bots programados de perfiles falsos para replicar información— han logrado generar un ambiente de insultos y poca discusión democrática. Hay cuentas que defienden, sobre todo, a los tres punteros. Y en las últimas semanas, han sido claves para las peleas entre los candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La inteligencia artificial ha sido un guante clave para pelear en este cuadrilátero. Hace años no se veía a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en un mismo cuarto. Pero varias cuentas que defienden a la campaña de De la Espriella lograron generar esa idea. Para reforzar su narrativa de “los nunca” contra “los de siempre”, en la que el abogado sería parte de una clase que “nunca ha vivido del Estado” contra una élite política, las cuentas divulgaron una serie de escenas falsas. En estas se muestra un ambiente oscuro, como de mafia, en la que se ve la imagen prácticamente idéntica de Paloma Valencia y Álvaro Uribe como si estuvieran conspirando con políticos como Santos y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro. Se pensaría que no hay nadie que crea que algo así sea verdad. Pero es posible que sí lo haya y que la narrativa quede en el imaginario de quien ve el video. En estas elecciones, la IA ha sido utilizada para generar este tipo de contenido y para crear noticias falsas acerca de los candidatos, sus círculos y hasta sus familiares. Y la labor de verificación, ante el volumen de desinformación, se ha vuelto difícil para el ciudadano de a pie.

6. ¿Y los votos del centro y los partidos?