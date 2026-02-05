Avianca reanuda vuelos a Venezuela: vuelve Bogotá–Caracas desde el 12 de febrero de 2026

Luego de la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales el pasado 30 de enero, Avianca anunció que reactivará su ruta regular entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero de 2026, con una frecuencia diaria. La compañía explicó que la decisión se tomó tras una “evaluación integral” de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades regulatorias correspondientes.

En contexto: Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

La aerolínea había suspendido tanto la venta como la operación de vuelos hacia y desde Venezuela el 28 de noviembre, atendiendo el aviso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) y una advertencia de autoridades de Estados Unidos, que recomendaron extremar precauciones para vuelos que cruzaran el espacio aéreo venezolano y el sur del Mar Caribe.