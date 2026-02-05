x

Avianca reanuda vuelos a Venezuela: vuelve Bogotá–Caracas desde el 12 de febrero de 2026

Tras la reapertura del espacio aéreo venezolano, la aerolínea retomará la ruta directa todos los días. Los tiquetes ya están disponibles y la decisión se tomó tras evaluar condiciones de seguridad y operación.

  • Avianca operará vuelos diarios entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Luego de la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales el pasado 30 de enero, Avianca anunció que reactivará su ruta regular entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero de 2026, con una frecuencia diaria. La compañía explicó que la decisión se tomó tras una “evaluación integral” de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades regulatorias correspondientes.

En contexto: Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

La aerolínea había suspendido tanto la venta como la operación de vuelos hacia y desde Venezuela el 28 de noviembre, atendiendo el aviso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) y una advertencia de autoridades de Estados Unidos, que recomendaron extremar precauciones para vuelos que cruzaran el espacio aéreo venezolano y el sur del Mar Caribe.

Comunicado de Avianca. FOTO: redes sociales.
Comunicado de Avianca. FOTO: redes sociales.

¿Qué horarios tendrán los vuelos?

De acuerdo con el itinerario publicado, el vuelo Bogotá–Caracas (AV142) saldrá a las 7:40 a.m. y llegará a las 10:40 a.m., mientras que el trayecto Caracas–Bogotá (AV143) despegará a las 12:10 p.m. y aterrizará a la 1:15 p.m. Los tiquetes ya se encuentran disponibles a través de la página web de la aerolínea, su aplicación móvil, agencias de viaje, puntos de venta físicos y el Contact Center.

Siga leyendo: Wingo reanuda vuelos entre Colombia y Caracas desde el 16 de enero

Avianca señaló que la reapertura de esta conexión hace parte de su apuesta por fortalecer la conectividad regional y apoyar el intercambio comercial y turístico binacional. Para la compañía, la prioridad sigue siendo la seguridad de pasajeros y colaboradores.

La reactivación ocurre en un contexto de paulatina normalización de las actividades económicas entre ambos países, en el que el transporte aéreo es clave para dinamizar el turismo, el comercio y la movilidad entre Colombia y Venezuela.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde cuándo Avianca vuelve a volar entre Bogotá y Caracas?
Desde el 12 de febrero de 2026, con una frecuencia diaria.
¿Qué horarios tendrán los vuelos de Avianca a Caracas?
El vuelo Bogotá–Caracas sale a las 7:40 a. m. y el regreso despega a las 12:10 p. m.
¿Dónde se pueden comprar los tiquetes?
En la página web y app de Avianca, agencias de viaje, puntos físicos y el Contact Center.
