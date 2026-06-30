Wadith Manzur, procesado por caso UNGRD, seguirá recibiendo salario pese a estar preso

El Consejo de Estado rechazó una solicitud de medida cautelar que pretendía suspender el pago de salarios y prestaciones sociales al congresista Wadith Manzur, argumentando que la petición “carece de objeto” en la actualidad.
El tribunal determinó que los fines de “protección a la moralidad pública y al tesoro nacional” ya fueron cubiertos por la Corte Suprema de Justicia, que suspendió al legislador de su cargo el pasado 11 de marzo.
La decisión del alto tribunal administrativo responde a un proceso de pérdida de investidura contra Manzur. El accionante buscaba que se detuviera cualquier pago al congresista conservador mientras avanza su proceso judicial.
No se pierda: Estos son los chats ‘extorsivos’ de Manzur con exasesora Benavides en caso UNGRD: “No digan después que uno es problemático”
No obstante, el fallo concluyó que, al existir ya una medida de aseguramiento privativa de la libertad y una suspensión del cargo ordenada por orden judicial, “no es necesario decretar una medida adicional sobre sus emolumentos”.
Manzur permanece detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía, luego de que el pasado 12 de marzo se hiciera efectiva una orden de captura en su contra.
Un día después, también por el caso de la UNGRD, la congresista Karen Manrique se entregó voluntariamente a las autoridades. Actualmente permanece recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
A pesar de su situación jurídica, el dirigente político cordobés fue elegido como senador para el periodo 2026-2030 en los comicios del pasado 31 de marzo.