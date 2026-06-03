Quien fuera: Alcalde de Sincelejo pidió un mes de permiso para ir a ver el Mundial ¡y se lo dieron!

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, recibió la aprobación del Concejo Municipal para ausentarse del país durante casi un mes con el fin de asistir al Mundial de Fútbol que se realizará en Estados Unidos y México.

La solicitud de permiso contempla una ausencia entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, lo que implica cerca de 30 días fuera de sus funciones.

El mandatario participará en una invitación extendida por la Liga de Fútbol de Sucre para integrar una “misión internacional de observación, aprendizaje e intercambio de experiencias” sobre la organización y ejecución de eventos deportivos de talla mundial en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA.

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Acuña argumenta que el objetivo del viaje es conocer de primera mano “experiencias metodológicas, procesos logísticos, organizacionales e institucionales” relacionados con la planeación de grandes eventos deportivos internacionales.

Sin embargo, el inusual permiso ha sido ampliamente criticado. Algunos afirman que se trata de una justificación amañada y oportunista. Además, ha sido cuestionado el tiempo tan extenso por el que pidió el permiso. Aunque el documento enmarca la salida como una actividad institucional y de formación, llama la atención que se requiera casi un mes completo para un proceso de observación que, en principio, no se traduce de manera directa en soluciones para las urgencias locales.

“No nos vamos a gastar ni un peso público en lo que tiene que ver con viáticos, hospedaje, ni alimentación, ni transporte aéreo, ni terrestre. Vamos a conocer la experiencia de cómo se prepara el antes y el durante de este proceso que es una cita mundialista para tenerlo como referente. En este caso somos invitados de la liga de fútbol”, indicó el alcalde durante la audiencia en el concejo.