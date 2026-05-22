¿Amiga de Yulixa Toloza era reclutadora de pacientes para centro de estética ilegal? Esto respondió

La firma Erazo & Solarte Abogados informó el 21 de mayo de 2026 en Bogotá que asumió la representación legal de Estefanía López Artunduaga, en medio de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida después de practicarse una lipólisis láser en el centro de estética ilegal Beauty Láser, ubicado en el sur de la capital.
El pronunciamiento se produjo tras la circulación de contenidos en redes sociales en los que se le atribuye a López un supuesto vínculo con los propietarios del establecimiento y un presunto rol como reclutadora de pacientes.
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