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Se conoce la causa de muerte de Yulixa Toloza: Medicina Legal ya dio informe

La mujer se había realizado una lipólisis láser en un centro de estética de garaje ubicado en Bogotá. Luego fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue encontrado seis días después al costado de una carretera en Cundinamarca.

  • Revelan causa de muerte de Yulixa Toloza. FOTO: Tomada de redes
    Revelan causa de muerte de Yulixa Toloza. FOTO: Tomada de redes
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Yulixa Consuelo Toloza Rivas habría muerto por una embolia pulmonar, según estudios realizados por Medicina Legal, en el marco del caso ocurrido el 13 de mayo en un centro de estética ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Cabe recordar que la mujer se había sometido a una lipólisis láser en el centro llamado Beauty Laser. Luego fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca.

Lea también: Los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, dijo a Caracol Radio que la embolia era una de las causas de muerte que se estaba manejando como hipótesis, pero también se contemplaban otras versiones relacionadas con un evento anémico o el uso de anestésicos. Esto con base en los síntomas que presentaba Toloza tras la intervención.

“El cuerpo nos llegó el día de ayer por la mañana y ya el patólogo forense y el equipo abordaron el caso. El patólogo puede tener en cuenta tres aspectos en el análisis. Primero, que el deceso de Yulixa haya sido por un evento anémico; segundo, por el uso de un anestésico; o también por una embolia grasa pulmonar o una trombosis que se haya producido durante el procedimiento realizado en el sitio donde estuvo Yulixa Toloza”, expresó al medio citado.

La embolia pulmonar es una situación médica grave que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones. Esto puede producir síntomas como falta de aire, dolor en el pecho al respirar, latidos acelerados, tos con sangre e incluso visión borrosa.

Cuando una persona presenta una obstrucción súbita de una arteria en los pulmones, debe ser trasladada de urgencia a un hospital o centro médico para recibir atención inmediata y así intentar salvarle la vida. Eso no ocurrió, puesto que no hay registro de que la paciente fuera trasladada a un centro asistencial para su atención.

La Fiscalía General de la Nación ya había confirmado que Toloza estaba en un grave estado clínico momentos antes de su muerte. “Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, la ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”, afirmó la fiscal del caso, Juana Acosta.

Precisamente, eso fue lo que mostraron los videos en los que aparecía Toloza, quien tras la intervención se veía pálida, con dificultad para respirar y con la mirada perdida. En otro material audiovisual se observaban sus pies hinchados y amarillentos.

Algunas fuentes informaron a La FM que Toloza habría muerto en el mismo lugar donde le realizaron la lipólisis láser, y que los videos en los que se le ve siendo trasladada por dos hombres a un vehículo sugerirían que ya habría perdido la vida.

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