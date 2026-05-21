Se conoce la causa de muerte de Yulixa Toloza: Medicina Legal ya dio informe

Yulixa Consuelo Toloza Rivas habría muerto por una embolia pulmonar, según estudios realizados por Medicina Legal, en el marco del caso ocurrido el 13 de mayo en un centro de estética ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Cabe recordar que la mujer se había sometido a una lipólisis láser en el centro llamado Beauty Laser. Luego fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca.

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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, dijo a Caracol Radio que la embolia era una de las causas de muerte que se estaba manejando como hipótesis, pero también se contemplaban otras versiones relacionadas con un evento anémico o el uso de anestésicos. Esto con base en los síntomas que presentaba Toloza tras la intervención.

“El cuerpo nos llegó el día de ayer por la mañana y ya el patólogo forense y el equipo abordaron el caso. El patólogo puede tener en cuenta tres aspectos en el análisis. Primero, que el deceso de Yulixa haya sido por un evento anémico; segundo, por el uso de un anestésico; o también por una embolia grasa pulmonar o una trombosis que se haya producido durante el procedimiento realizado en el sitio donde estuvo Yulixa Toloza”, expresó al medio citado.