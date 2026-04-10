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Caso Zulma Guzmán: Fiscalía cita a Juan de Bedout por casos de otras mujeres envenenadas con talio

El economista ya había reconocido haber tenido una relación sentimental con la señalada por el envenenamiento con talio; sin embargo, fue citado nuevamente por el ente acusador.

  • Juan de Bedout es el padre de una de las dos niñas envenenadas con talio por, al parecer, la empresaria Zulma Guzmán. FOTOS: captura de video y redes sociales
    Juan de Bedout es el padre de una de las dos niñas envenenadas con talio por, al parecer, la empresaria Zulma Guzmán. FOTOS: captura de video y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Mientras se busca avanzar en la extradición de Zulma Guzmán Castro por algunos casos de envenenamiento con talio, la Fiscalía ha citado a presuntas víctimas de la empresaria como Juan de Bedout, padre de una de las niñas asesinadas, para que testificara por otro caso con injerencia de esta mujer.

Hace menos de un mes, la Fiscalía anunció la existencia de otros dos casos de mujeres envenenadas con talio que pudieran estar conectados con la empresaria Zulma Guzmán, quien es la principal señalada por la muerte de dos niñas a causa de esta sustancia.

Lea también: Caso Zulma Guzmán: autoridades investigan nuevos envíos de alimentos con talio a otras dos mujeres

De acuerdo con el ente acusador, la excuñada de la empresaria, Elvira Restrepo, y una modelo identificada como Catalina Ramírez, fallecieron luego de que ambas recibieron chocolates y, en el segundo caso, helado contaminado con la peligrosa sustancia química.

Los alimentos con talio, según las investigaciones, fueron enviados con un domiciliario, siendo esto similar al envenenamiento efectuado sobre las niñas Emilia Forero e Inés de Bedout en abril de 2025. Estos elementos conectarían a Guzmán Castro con ambos crímenes, convirtiéndola en prioridad para su extradición.

Con esa línea de investigación, El Tiempo confirmó que la Fiscalía citó a Juan de Bedout para que declarara sobre sí conocía a una de las mujeres envenenadas con talio.

Al economista, según el medio mencionado, lo solicitó la fiscal Elsa Reyes, quien también lleva las riendas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Luego de que le mostraran fotos de la modelo Catalina Ramírez, De Bedout respondió no conocer a la modelo presuntamente envenenada por Zulma Guzmán.

Asimismo, el padre de una de las niñas envenenadas hace un año puso a disposición su equipo celular para que las autoridades cotejen y confirmen que efectivamente no hay ninguna relación entre la víctima Ramírez y el economista.

Guzmán Castro se encuentra privada de la libertad en la cárcel HMP Bronzefield en Inglaterra. Su extradición, según los tiempos de la justicia inglesa, podría demorar hasta el 2027, sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se están haciendo los respectivos trámites para que se pueda acelerar el traslado de la empresaria para que responda por los crímenes señalados ante las autoridades colombiana.

Siga leyendo: Extradición de Zulma Guzmán podría tardarse hasta el 2027: estas son las fechas claves sobre su proceso judicial

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