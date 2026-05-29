Mikel Arteta y Arsenal se preparan para la final de Champions contra PSG: “La ambición es aún mayor”

Campeón de la Premier League por primera vez desde 2004, Arsenal, con el colombiano Cristhian Mosquera, buscará este sábado, desde las 11:00 de la mañana, su primer título de la Champions League en la que será su segunda final de la máxima competición europea tras la perdida ante el FC Barcelona en 2006. Su rival será el PSG.
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“La ambición es aún mayor, hemos ganado un título y ahora queremos el segundo, hablamos de esto como una plataforma que te lleva a mejores destinos”, declaró el técnico del Arsenal, el español Mikel Arteta en conferencia de prensa desde el Puskas Arena, estadio de la final. “Quiero que los jugadores confíen y sepan que podemos ganar”, agregó el técnico vasco, que se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo.
“Ha sido una preparación muy buena, positiva, estamos aquí porque merecimos estar aquí y mañana vamos a tratar de merecer también ganar”.