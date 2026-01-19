Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Avanzan las investigaciones por el caso de Zulma Guzmán, la principal sospechosa de un envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores de edad en el mes de abril, en Bogotá.

Guzmán fue rescatada en el río Támesis, en Londres (Reino Unido), luego de que se evidenciara que se encontraba aparentemente en peligro. Por esta razón, fue trasladada a un centro médico, donde se recuperó para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente en Colombia.

Sin embargo, otra mujer estaría involucrada en este caso. Se trataría de Zenaida Vargas Pava, quien al parecer habría entregado al domiciliario el paquete con la fruta envenenada.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, explicó el domiciliario, según reveló Caracol Radio.

Espere ampliación...