Este puente Concepción está de fiesta con el Festival Deparenpar ¡Prográmese!

Concepción está de fiesta. Este fin de semana festivo se celebra la segunda edición del festival Deparenpar, un espacio para locales y visitantes de todas las edades, creado para exaltar la cultura, la historia y las tradiciones de este municipio antioqueño declarado como Patrimonio cultural e histórico de la nación desde 1999.
Esta es la segunda edición del festival, que este año tiene como lema, Concepción: el presente de nuestros ancestros, una invitación a abrir las puertas de la memoria colectiva para conocer el pasado e imaginar el futuro del municipio.
Serán tres días llenos de actividades por todo el municipio. Habrá exposiciones, recorridos guiados, cine, talleres, trueque, caravana, eucaristías, conciertos, clases de yoga, mercado campesino, conversatorios, cuentería, trovas, comedia, danza y la inauguración de la ruta de la memoria.