¿Por qué Alemania no devuelve las estatuas de San Agustín? Estas son las pruebas que presentó Colombia

Más de un siglo después de que 34 estatuas prehispánicas salieran de Colombia rumbo a Alemania, nuevas pruebas documentales reactivaron el reclamo por su devolución. Cartas del etnólogo prusiano Konrad Theodor Preuss (1869-1938), recopiladas por investigadores y presentadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), indican que el científico conocía las restricciones legales para sacar piezas arqueológicas del país cuando las trasladó al Museo Etnológico de Berlín.
En una misiva de 1915 dirigida a Wilhelm von Bode, director de los Museos Reales de Berlín, Preuss admitía estar al tanto de que en Colombia regía el Decreto 21 de 1906, una normativa estatal que prohibía expresamente la exportación y alteración de antigüedades. “Con cierta cautela, sin embargo, no hay peligro de sacar las cosas”, aseguraba el investigador. Tras ser denunciado por funcionarios locales del municipio de San Agustín, el etnólogo recurrió al robo: cercenó y dividió varias esculturas con serruchos —entre ellas la célebre figura del ‘Resandero’ y una gran urna funeraria— para facilitar su transporte y las registró fraudulentamente ante las aduanas como simples «minerales».
«Preuss fue un ladrón honrado porque dejó registro de todo lo que se robó», sostuvo el investigador David Dellenback, quien en 1992 accedió a las bodegas berlinesas e inventarió no solo 21 estatuas de San Agustín (Huila), sino 14 piezas adicionales procedentes de Nariño que ni siquiera figuraban en los registros oficiales. Pese a la contundencia del fraude, las 34 piezas continúan confinadas a más de 9.400 kilómetros de su lugar de origen.