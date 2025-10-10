Que las lluvias no apaguen el ánimo: le contamos detalles de la programación de Altavoz 2025

Del sábado 11 al lunes 13 de octubre, Medellín será escenario del Festival Internacional Altavoz 2025, que celebrará sus 22 años con una programación gratuita que reunirá artistas locales, nacionales e internacionales en dos espacios principales: el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte. Las presentaciones comenzarán cada día a las 3:00 de la tarde y se extenderán hasta la medianoche, acompañadas por actividades culturales y artísticas paralelas.
