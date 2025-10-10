x

Que las lluvias no apaguen el ánimo: le contamos detalles de la programación de Altavoz 2025

Altavoz 2025 llega con más de 50 bandas locales e internacionales en Medellín. Conozca horarios, escenarios y cómo disfrutar del festival sin importar la lluvia.

    Las tres jornadas de Altavoz se realizarán en el Parque Norte y en el Estadio El Cincuentenario. Foto: Camilo Suárez.
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

Del sábado 11 al lunes 13 de octubre, Medellín será escenario del Festival Internacional Altavoz 2025, que celebrará sus 22 años con una programación gratuita que reunirá artistas locales, nacionales e internacionales en dos espacios principales: el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte. Las presentaciones comenzarán cada día a las 3:00 de la tarde y se extenderán hasta la medianoche, acompañadas por actividades culturales y artísticas paralelas.

Programación del sábado 11 de octubre

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)

En el Escenario Altavoz del Estadio Cincuentenario, la jornada abrirá a las 4:00 p. m. con Mátame si puedes, seguido de Skampida a las 4:45 p. m. y Sr. Moskato a las 5:45 p. m.. Luego se presentarán Pacífico Sur (6:30 p. m.), Soul in Pill (7:15 p. m.), Saïan Supa Celebration (8:00 p. m.), Zetta One (9:15 p. m.), 1280 Almas (10:00 p. m.) y Maldita Vecindad (11:15 p. m.).

Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)

En el Escenario Late Más Fuerte del Parque Norte, la programación incluirá a Cinta Negra (4:15 p. m.), La Etnnia (5:00 p. m.), Gabylonia (6:00 p. m.), Los Hijos de Sam (7:15 p. m.), Meièy (8:00 p. m.), Killabeatmaker (8:45 p. m.), Mística (9:45 p. m.), Shimura Cinema (10:30 p. m.) y Tarmac (11:15 p. m.).

Programación del domingo 12 de octubre

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)

El Escenario Altavoz recibirá a El Incendio Más Largo del Mundo (4:00 p. m.), Bless the Silence (4:45 p. m.), Reencarnación (5:30 p. m.), Ratos de Porão (6:30 p. m.), Real House of Hate (7:45 p. m.), Here Comes the Kraken (8:30 p. m.), Invoker (9:45 p. m.), King (10:30 p. m.) y Napalm Death (11:15 p. m.).

Escenario Parque Norte

En el Parque Norte, actuarán Tedio (4:15 p. m.), Lilith (5:00 p. m.), Viajero (6:00 p. m.), Atávico (6:45 p. m.), V for Volume (7:30 p. m.), Sörceress (8:30 p. m.), Castrator (9:15 p. m.), Athanator (10:30 p. m.) y Nuestro Tiempo (11:30 p. m.).

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)

El cierre del festival tendrá lugar en el Estadio Cincuentenario con Mikael Hula Cuarteto (3:00 p. m.), Briela Ojeda (3:45 p. m.), El Piloto Ciego (4:45 p. m.), La Chiva Gantiva (5:30 p. m.), Cuchas (6:45 p. m.), Total Chaos (7:30 p. m.), Audiodisturbio (8:45 p. m.), I.R.A. (9:30 p. m.) y Pennywise (10:30 p. m.).

Escenario Parque Norte

En el Parque Norte, se presentarán Dosis Margarita (3:15 p. m.), Pirineos en Llamas (4:00 p. m.), Mi Amigo Invencible (4:45 p. m.), Los Árboles (6:00 p. m.), Píldora Letal (7:00 p. m.), Popcorn (7:45 p. m.), El Diestro (8:45 p. m.) y Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros, con un repertorio de grandes éxitos (9:30 p. m.).

Los organizadores invitan a los asistentes a las jornadas de Altavoz a llevar a la puerta del Parque Norte alimentos, juguetes y demás implementos de aseo que puedan servirles a los animales que cuidan fundaciones animalistas.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué bandas internacionales estarán en Altavoz 2025?
Entre las invitadas destacan Maldita Vecindad, Napalm Death, Pennywise y Ratos de Porão.
¿A qué hora comienzan los conciertos de Altavoz 2025?
Las presentaciones iniciarán cada día a las 3:00 p. m. y finalizarán hacia la medianoche.
¿Se puede ingresar con alimentos o donaciones al festival?
Sí. Los asistentes pueden llevar alimentos, juguetes o implementos de aseo para apoyar fundaciones animalistas.
