Que las lluvias no apaguen el ánimo: le contamos detalles de la programación de Altavoz 2025

Del sábado 11 al lunes 13 de octubre, Medellín será escenario del Festival Internacional Altavoz 2025 , que celebrará sus 22 años con una programación gratuita que reunirá artistas locales, nacionales e internacionales en dos espacios principales: el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte. Las presentaciones comenzarán cada día a las 3:00 de la tarde y se extenderán hasta la medianoche, acompañadas por actividades culturales y artísticas paralelas.

En el Escenario Altavoz del Estadio Cincuentenario, la jornada abrirá a las 4:00 p. m. con Mátame si puedes, seguido de Skampida a las 4:45 p. m. y Sr. Moskato a las 5:45 p. m.. Luego se presentarán Pacífico Sur (6:30 p. m.), Soul in Pill (7:15 p. m.), Saïan Supa Celebration (8:00 p. m.), Zetta One (9:15 p. m.), 1280 Almas (10:00 p. m.) y Maldita Vecindad (11:15 p. m.).

En el Escenario Late Más Fuerte del Parque Norte, la programación incluirá a Cinta Negra (4:15 p. m.), La Etnnia (5:00 p. m.), Gabylonia (6:00 p. m.), Los Hijos de Sam (7:15 p. m.), Meièy (8:00 p. m.), Killabeatmaker (8:45 p. m.), Mística (9:45 p. m.), Shimura Cinema (10:30 p. m.) y Tarmac (11:15 p. m.).

El Escenario Altavoz recibirá a El Incendio Más Largo del Mundo (4:00 p. m.), Bless the Silence (4:45 p. m.), Reencarnación (5:30 p. m.), Ratos de Porão (6:30 p. m.), Real House of Hate (7:45 p. m.), Here Comes the Kraken (8:30 p. m.), Invoker (9:45 p. m.), King (10:30 p. m.) y Napalm Death (11:15 p. m.).

El cierre del festival tendrá lugar en el Estadio Cincuentenario con Mikael Hula Cuarteto (3:00 p. m.), Briela Ojeda (3:45 p. m.), El Piloto Ciego (4:45 p. m.), La Chiva Gantiva (5:30 p. m.), Cuchas (6:45 p. m.), Total Chaos (7:30 p. m.), Audiodisturbio (8:45 p. m.), I.R.A. (9:30 p. m.) y Pennywise (10:30 p. m.).

En el Parque Norte, se presentarán Dosis Margarita (3:15 p. m.), Pirineos en Llamas (4:00 p. m.), Mi Amigo Invencible (4:45 p. m.), Los Árboles (6:00 p. m.), Píldora Letal (7:00 p. m.), Popcorn (7:45 p. m.), El Diestro (8:45 p. m.) y Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros, con un repertorio de grandes éxitos (9:30 p. m.).

Los organizadores invitan a los asistentes a las jornadas de Altavoz a llevar a la puerta del Parque Norte alimentos, juguetes y demás implementos de aseo que puedan servirles a los animales que cuidan fundaciones animalistas.



