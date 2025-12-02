Partidos afinan cabezas de lista rumbo al Congreso

A medida que se acerca el 8 de diciembre, fecha límite para la inscripción de las listas al Senado, se va clarificando también el panorama alrededor de cuáles serán las apuestas de los diferentes partidos y sus cabezas de lista buscando sumar la mayor cantidad de escaños en la conformación del Congreso en 2026. Justo este martes la coalición entre la Alianza Verde, En Marcha –partido que lidera el exministro Juan Fernando Cristo–, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente (ASI) anunció que el ungido será el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. El exmandatario terminó ganando la puja interna entre el senador Jonathan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’ y la también senadora Angélica Lozano.

Garzón obtuvo 20 votos en el Comité de Avales del Verde, frente a siete de ‘Jota Pe’ y cinco de Lozano. Aunque el senador reivindicó ser el más votado en los comicios de 2022 tras obtener 187.000 votos, al final reconoció la derrota y ratificó que hace parte del ala verde de mayor oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

El exalcalde de Bogotá fue el ungido por parte de la Alianza Verde, En Marcha y otros movimientos. Dijo que quiere ser un parlamentario “del qué hubo y no del qué hay”. Foto: captura de video

A propósito de la Alianza Verde, se confirmó además que el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca –cercano al grupo político del gobernador de Boyacá Carlos Amaya–, será cabeza de lista en la cámara baja por esa región. En el caso de Bogotá, la ungida será la actual representante Catherine Juvinao, mientras que la también representante Katherine Miranda buscará dar el salto al Senado. En diálogo con EL COLOMBIANO, Garzón destacó que busca llegar al Senado en búsqueda de un acuerdo nacional para reformar la política, buscando recuperar la confianza y la legitimidad. “Quiero ser un parlamentario del qué hubo y no del qué hay. No voy en plan de extorsionar al Gobierno, sino convocar a una iniciativa que tenga como objetivo consolidar un acuerdo nacional que no pase por una constituyente. Justamente, el único acuerdo nacional que tenemos es la Constitución”. Le puede interesar: Así lideraron los ministros de Petro Bonilla y Velasco la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

Movidas en otros partidos

Donde también se han intensificado las movidas, sin que aún haya definiciones, es en el Partido Liberal, donde se libra una disputa por quién será la cabeza de lista. Si bien el actual senador Lidio García, el más votado en 2022 (157.074 apoyos), reclama ese puesto como suyo, le salió competencia con María Paz Gaviria, nada menos que la hija del director del partido, el expresidente César Gaviria. “Él ya dijo que si no le dan la cabeza de lista prefiere no aspirar. No es pataleta, solo quiere que le respeten su relevancia en el partido. Los mismos acuerdos señalan que la primera votación al Senado es a quien le corresponde la cabeza de lista”, manifestó una fuente del círculo cercano de García a este diario.

Uno de los congresistas liberales le aseguró a EL COLOMBIANO que fue tal el descontento de García, que en las últimas horas Gaviria accedió y le otorgó la cabeza de lista. “Él estaba muy molesto, muy golpeado. Gaviria le pidió que se lo dejara a la hija y no. Al final cedió. Pero el expresidente le pidió a Lidio que le ayudara con votos para ella, que él puede aportar 10.000 o 15.000 votos. María Paz será el número 100”. Finalmente, por los lados del Centro Democrático también hay movimientos. Si bien persiste la controversia alrededor de la polémica salida de Miguel Uribe Londoño de la baraja de candidatos presidenciales, la colectividad decidió priorizar la conformación de listas al Congreso. Entérese: Petro, entre el discurso feminista y la tolerancia a agresores: el gobierno de las contradicciones Por ello, desde ya comienzan a tomar fuerza dos nombres que podrían encabezar la lista al Senado. Se trata del actual representante Andrés Forero, quien competiría con el dirigente Rafael Nieto. “Forero va punteando, pero Nieto también suena con fuerza. La puja está entre ambos. Eso se define al final de la semana”, declaró una fuente. Justamente, en medio del ajetreo político, este martes se conoció que el ahora exconcejal Daniel Briceño renunció a su curul en el cabildo capitalino. Se da como un hecho que el dirigente encabezará la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes en Bogotá. “Extiendo mi gratitud a los bogotanos que confiaron en mí y me entregaron su voto. Representarlos como su concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”, precisó.

