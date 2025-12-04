El sector de la cultura genera 90.000 empleos en Medellín

El sector cultural de Medellín emplea actualmente a más de 90.000 personas, según datos presentados por Medellín Cómo Vamos en los documentos Informe de calidad de vida 2025 y Encuesta de percepción ciudadana. La información, recolectada a partir de cifras de empleo y formación, muestra que la cultura y la economía creativa representan entre el 4 % y el 5 % de los ocupados en la ciudad.

Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, explica que el ejercicio parte de dos grandes fuentes: datos objetivos sobre empleo y educación en actividades culturales, y la Encuesta de percepción ciudadana, que capta hábitos, asistencia y valoraciones de los habitantes frente a la oferta cultural. Con estos insumos, el programa buscó aproximarse a un modelo de cuenta satélite del sector cultural y creativo, herramienta que permite medir el aporte económico real de una actividad a la ciudad.

La primera parte del análisis consistió en identificar cuántas personas están ocupadas en actividades asociadas a los campos de la cultura y la creatividad. Para ello se revisaron todas las categorías que, a nivel nacional, integran la cuenta satélite de cultura —existente solo para Bogotá y para el país como un agregado general— y se replicó la metodología para el caso de Medellín. Allí se incluyen los sectores de artes escénicas, música, audiovisual, diseño, multimedia y desarrollo de software vinculado a la creación. Esta revisión permitió estimar que la ciudad cuenta con una considerable población que trabaja en los asuntos de la cultura. Además. La informalidad en estos terrenos, según Ospina, está por debajo del promedio del resto de ocupaciones en la economía local.

El estudio también incorporó el análisis de la oferta educativa relacionada con estos campos. Medellín y Antioquia concentran una amplia variedad de programas de formación cultural, lo que sugiere una base de talento en crecimiento. Este panorama, señala Ospina, permite observar “el poder económico del sector y su expansión dentro de la economía”.