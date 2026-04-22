El único Cadillac de 1941 que hay en América Latina (y más clásicos) se podrán ver en Medellín este fin de semana

Los autos que usted podrá ver en esta exhibición son vehículos que llevan buen tiempo parqueados, “hasta 10 o 15 años guardados y son autos que no han salido en los desfiles”, confirma Santiago Pareja Echeverri, Director Ejecutivo de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia.
Y vale la pena precisar que aunque son carros que permanecen guardados no quiere decir que no funcionen, son simplemente autos muy cuidados y en su mayoría con placas clásicas, “los clásicos son los que se hicieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y los antiguos todos los que tengan más de 35 años”, cuenta Pareja.
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Esto hace parte de la celebración de los 30 años de esta fundación cuya historia se enmarca con la del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos -y cabe aclarar que el desfile no se hizo en pandemia, por eso este año llega a su edición 29-.