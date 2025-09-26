¿Ya se lo vio? Nuevo tráiler de la próxima película de Avatar, le explicamos cómo va la saga

Si hay un proyecto ambicioso en el cine actualmente es este: Avatar, las cinco películas de ciencia ficción creadas por James Cameron que recrea el universo de Pandora, hábitat de los Na’vi, una luna que contiene un material muy valioso para los seres humanos. Puede leer: Avatar 2 es la película más taquillera en la historia en Colombia, ¿a quién superó? La saga de Cameron va por su tercera película que se llama Avatar: fuego y cenizas, que se estrenará el próximo 18 de diciembre y que acaba de lanzar un nuevo tráiler.

¿De qué tratará esta tercera entrega?

Con Avatar: fuego y cenizas James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. Esta vez llegarán dos nuevos clanes que serán los Comerciantes del Viento, pacíficos y nómadas del aire, y el Pueblo de las Cenizas, un grupo de antiguos Na’vi que ha abandonado su conexión con la diosa Eywa y se ha convertido en una nueva amenaza para los protagonistas.

Zoe Saldaña ya había adelantado que justo ese Pueblo de las Cenizas representa una ruptura dentro de los Na’vi y que su aspecto difiere del resto de Pandora: llevan tocados rojos brillantes y utilizan flechas incendiarias.

¿Cómo va la saga de Avatar?

La primera película de Avatar fue estrenada en 2009, ganó el Óscar por mejores efectos visuales, mejor dirección artística y mejor fotografía y se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine con $2.923 millones de dólares en recaudación, récord que aún conserva.

El proyecto de Cameron se estancó pero retomó su rumbo en 2013 cuando el director anunció un acuerdo con 20th Century Fox para hacer tres películas más. En 2015 Cameron anunció que la segunda película, Avatar: el camino del agua tenía un retraso por lo que las dos siguientes también aumentarían en un año su desfase. Según el director todo se debió a la complejidad del proyecto porque su idea era grabarlas al mismo tiempo.

Finalmente, la segunda película Avatar: el camino del agua se estrenó en 2022 y recaudó más de 2.300 millones de dólares a nivel mundial (está en el tercer lugar de las más taquilleras) consolidando a James Cameron como uno de los cineastas más influyentes –3 de sus películas están en el top 5 de las más taquilleras de la historia–. Ahora llega Avatar: fuego y cenizas y en los planes vienen dos más: Avatar 4 y 5 que se estrenarán, según el calendario de la productora, en 2029 y 2031 respectivamente.



