Trump enfurece y los latinos celebran: así fueron las reacciones al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Para muchos, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl fue inolvidable, una reivindicación de la cultura latina, un manifiesto. Pero para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presentación del puertorriqueño en el show de medio tiempo fue “absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!”.

Le puede interesar: Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

Es que el presidente arremetió contra la fiesta boricua que montó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California, calificándola en redes sociales como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Trump, quien declinó ir a la popular final de la Liga de fútbol americano, escribió en su red Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero puertorriqueño un mensaje bastante largo, en el que decía, entre otras cosas, “... nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este “espectáculo” es una bofetada a nuestro país...”.

El presidente no fue el único en criticar la presentación de Bad Bunny; también lo hizo el influencer Jake Paul, quien invitó a la audiencia a apagar sus televisores a la hora del show de medio tiempo: “Apaga este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo”, escribió.