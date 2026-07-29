Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos

La banda sinfónica de Sabaneta fue incluida en la programación de uno de los eventos más importantes de este tipo de formatos en el mundo.

  • Aunque hay músicos de carrerra, la banda también tiene profesionales de otras áreas que se interesaron por la música. La mayoría de los músicos vive o nació en el municipio del sur del Valle de Aburrá. FOTO cortesía.
    Aunque hay músicos de carrerra, la banda también tiene profesionales de otras áreas que se interesaron por la música. La mayoría de los músicos vive o nació en el municipio del sur del Valle de Aburrá. FOTO cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
bookmark

El 1 de agosto la Banda Sinfónica de Sabaneta participará en el World Music Contest (WMC), un concurso internacional que cada cuatro años reúne agrupaciones de distintos nacionalidades en Países Bajos. La banda fue invitada a competir en la categoría semiprofesional, una de las cinco modalidades del certamen.

Siga leyendo: El tiple celebra 30 años de su encuentro más importante con entrada libre en Envigado e Itagüí

El director de la banda, Hugo Riaño, le explicó a EL COLOMBIANO que el WMC es uno de los principales escenarios para las bandas sinfónicas del mundo y que el ingreso no se hace mediante inscripción abierta, sino por invitación de la organización, que selecciona a las agrupaciones según su nivel artístico. “La banda sinfónica de Sabaneta ya se había presentado en los concursos nacionales y el siguiente paso era entrar al circuito internacional. Este concurso es el equivalente a un mundial para las bandas”, señaló.

Actualmente, la Banda Sinfónica de Sabaneta está integrada por 70 músicos. Aunque cuenta con profesionales graduados en música, cerca del 70 % de sus integrantes son aficionados que ejercen otras profesiones y oficios. Entre ellos hay ingenieros, arquitectos, médicos, panaderos y estudiantes de música. Sus edades oscilan entre los 20 y los 45 años. Entre el 50 % y el 60 % de los integrantes reside en Sabaneta. El resto proviene de Medellín y otros municipios del área metropolitana.

En el concurso, la agrupación interpretará una obra obligatoria establecida por la organización y un repertorio seleccionado por la banda. Entre las piezas figura un bambuco compuesto especialmente para la agrupación, con el que obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional del Bambuco el año pasado. También interpretará obras del repertorio universal.

Además de la presentación oficial, la banda ofrecerá dos conciertos adicionales en Países Bajos, uno antes y otro después de la competencia. En esas presentaciones el programa estará dedicado a música colombiana, con repertorio que incluye bambucos, cumbias, porros y salsa. La presentación oficial tendrá una duración de 35 minutos y se realizará en el teatro Rodahal, escenario tradicional del World Music Contest.

El certamen reúne durante un mes a bandas sinfónicas, bandas de marcha, brass bands y otros formatos musicales. Según Riaño, en cada edición participan entre 40.000 y 42.000 músicos de distintos países. En esta versión asistirán siete agrupaciones colombianas distribuidas en varias categorías.

Lea aquí: Desde hace 20 años el Teatro Metropolitano “afina” los oídos de los niños para la música clásica

El director indicó que el viaje de la delegación tiene un costo cercano a los 223.000 euros, equivalente a una inversión de entre 1.200 y 1.300 millones de pesos. Aunque el concurso entrega un premio de 10.000 euros al ganador de la categoría, el músico aseguró que el objetivo principal no es económico, sino el reconocimiento del proceso musical desarrollado por la agrupación.

También destacó que la participación fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía de Sabaneta, que asumió los costos relacionados con el viaje, el alojamiento, la alimentación y el transporte de la delegación. La banda, por su parte, destinó recursos para la compra de uniformes, materiales de formación y otros gastos propios de su funcionamiento.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

¿Cómo fue seleccionada la Banda Sinfónica de Sabaneta para participar en el World Music Contest?
¿Cuánto cuesta la participación de la Banda Sinfónica de Sabaneta en el World Music Contest y quién la financia?
El viaje de la delegación tiene un costo cercano a los 223.000 euros, equivalente a entre 1.200 y 1.300 millones de pesos. La Alcaldía de Sabaneta asumió los gastos de viaje, alojamiento, alimentación y transporte, mientras que la banda financió uniformes, materiales de formación y otros gastos propios.
¿Cuántas agrupaciones colombianas participarán en esta edición del World Music Contest?
En esta edición asistirán siete agrupaciones colombianas, distribuidas en diferentes categorías del concurso, según explicó el director de la Banda Sinfónica de Sabaneta.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos