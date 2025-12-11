x

El clásico navideño del Cascanueces brillará este fin de semana en Medellín

Este viernes y sábado, el Club Estrellas presentará en Medellín su adaptación de El cascanueces y los cuatro reinos, un show de patinaje artístico que busca convertirse en un evento cultural de ciudad. Más de 40 patinadores darán vida a esta versión navideña.

    La presentación navideña de 2024 del Club fue Alicia y el hechizo de la navidad. FOTO: Cortesía Club Estrellas de Patinaje
El Colombiano
11 de diciembre de 2025
bookmark

El Cascanueces y los cuatro reinos es el nombre del espectáculo que se realizará este fin de semana en Medellín. La historia del icónico personaje navideño saldrá del teatro y se contará en los patines del Club Estrellas de Patinaje. Las funciones se presentarán este viernes y sábado en el Instituto Jorge Robledo, donde además habrá feria de emprendedores, zona de comidas y bingo familiar.

Lea: 10 planes para no perderse en estas fiestas decembrinas

La idea de llevar historias del teatro y la danza a los patines nació en 2024, cuando el club decidió que su presentación final anual fuese un evento abierto al público y con una narrativa clara. El año pasado montaron Alicia y el hechizo de la Navidad, y el turno ahora es para El Cascanueces. “Como que el Cascanueces es tan típico de ballet y el patinaje artístico, en cierta forma, se parece un poco al ballet. Entonces nos surgió la idea de hacerlo desde ese concepto, pero basándonos también en la película El cascanueces y los cuatro reinos”, explica Luz Cristina Urrea, entrenadora del Club.

Aunque esta versión recoge elementos del ballet tradicional y de la película homónima de Disney del 2018, el lenguaje del espectáculo es completamente propio: saltos, giros y secuencias del patinaje artístico, un deporte de alto rendimiento que se destaca por su técnica y elegancia. En total, 40 patinadores harán parte de la producción.

El montaje también tiene otro propósito: hacer de esta presentación un evento cultural de ciudad que se convierta en tradición navideña, como lo fue hace unos años el realizado por la fábrica de Noel, afirma Urrea. Para lograrlo, el club ha trabajado durante tres meses en los ensayos y en la creación de este formato que combina teatro, danza y patinaje artístico.

“La idea es crecer en ese ámbito de cultura y deporte. Muchas personas solo tienen en la cabeza ciertos deportes, pero existen muchos más, y queremos mostrar que el patinaje artístico también es uno de ellos: un deporte muy bonito, muy elegante, que puede ser algo cultural y no solamente competitivo”, dice la entrenadora.

Al preguntarle si la ciudad podrá ver un show del club en otra temporada del año, Urrea asegura que, debido al calendario de competencias, esta es la única época que les permite construir una producción de este tamaño. Durante el resto de los meses, los deportistas se dedican a prepararse y a participar en eventos deportivos tanto en el país como por fuera de él.

Este viernes el show iniciará a las 8:30 p.m, y el sábado a las 7:30 p.m. Para más información sobre la boletería y el espectáculo puede seguir a @club.estrellas en Instagram.

