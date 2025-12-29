Seis champañas para un buen brindis de Año Nuevo

José Rafael Arango
¿Qué vino puede ser a la vez elegante, picante, salino, afrutado, crujiente, refrescante, complejo y sabroso? La respuesta es fácil, solo la champaña te puede transportar desde los salones Belle Époque del Titanic, hasta una apacible tarde de estío en una campiña al sur de Francia. Si tuviera que quedarme con un vino y sus efluvios mágicos sobre la conciencia, este sería la champaña, desde el “plop” inicial del descorche, hasta el gorgoteo de sus finas burbujas bajando por la garganta, que son el preludio de la felicidad para cualquier actividad humana.
La vida está llena de posibilidades bajo el embrujo de la Champaña. Como lo dijo Henry Vizetelly en su History of Champagne este vino puede: “Animar la reunión mas aburrida, ablandar al cínico más esquivo, saciar el temperamento más irascible y soltar la lengua mas taciturna. Incentiva la alegría y tiene la capacidad, según algunos, de reconfortar a los enfermos” Por eso para este nuevo año queremos traerles seis joyas burbujeantes, para arrancar con pie derecho este 2026.