Comiendo por Colombia: junto al mar la comida es más sabrosa

Por Álvaro Molina
El gusto por la comida siempre será relativo: cada uno habla de acuerdo a como lo criaron, por eso nunca podremos determinar si es mejor un pollo asado o un pescado frito, o un banano que un mango. No soy amigo de comparar, pero después de haber tenido la fortuna de trabajar en varios países, tengo claro que, aunque sea imposible ordenar de “la mejor a la peor”, nuestra cocina es una de las más diversas. Como lo mencioné al inicio de esta serie: Comiendo por Colombia, no somos una, sino 32 cocinas y de la costeña, se podría hacer una gran enciclopedia con sus sabores propios del mestizaje. Fusión de tradiciones españolas, africanas, italianas, francesas, turcas, árabes, libanesas, chinas y japonesas con la herencia de los tainos y demás pueblos nativos. Una sazón única, fruto de la adversidad y la escasez, que obligaron a crear para subsistir.
En este recorrido por los sabores criollos, llegamos al Magdalena, un departamento vasto en territorio y diversidad. Sus tierras se extienden entre el majestuoso río Grande de la Magdalena y sus playas espectaculares. Tesoros como el Parque Nacional Tayrona y la enigmática Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo con el imponente Pico Cristóbal Colón, el punto más elevado del país, hogar de los Koguis y Arhuacos. Balnearios famosos como El Rodadero, Pozos Colorados, Taganga y el Cabo San Juan y varios históricos como ciudad perdida, la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo del Oro. Pueblos de renombre como Aracataca, Fundación, El Retén, El Difícil, Chibolo, Ciénaga, El Banco, Zona Bananera, Pivijay y Plato.