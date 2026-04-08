La historia de Jenifer de la Rosa, la niña adoptada de Armero que hizo una película para buscar a su madre

Jenifer de la Rosa nació el 7 de noviembre de 1985 y solo seis días después las entrañas de la tierra se sacudieron para que de ahí brotara fuego.
En la tragedia de Armero, ocasionada por la erupción del volcán del Ruiz, murieron más de 25.000 personas y más de 500 niños desaparecieron, muchos de ellos separados de sus padres durante los rescates y luego dados en adopción de manera exprés, sin cumplir los requisitos necesarios.
Lea: Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas”
Aunque nació en Manizales, Jenifer tiene acento español, pero dice, mientras se ríe, que poco a poco ha comenzado a utilizar expresiones colombianas porque, como le explicó alguna vez un profesor de lingüística, las palabras tienden puentes para que uno se sienta más de acá, del lugar al que pertenece.
Apenas con un año y medio de edad fue adoptada por una familia española y, durante 30 años, conoció poco, casi nada, sobre su familia biológica.
Su búsqueda, que ya sobrepasa más de una década, es la historia de Hija del volcán, la película de 1 hora y 43 minutos que recién llegó a salas de cine colombianas.
A pesar de que han sido numerosos los documentales, cortometrajes y especiales periodísticos sobre la tragedia, esta es la primera producción narrada y dirigida por una de las niñas dadas en adopción hace 40 años.
Por unos segundos, uno llega a pensar que Hija del volcán arranca por el punto de llegada: la primera escena muestra a Jenifer a las afueras de la casa de María Susana Romero, a quien visita porque cree que puede ser su madre, pero ese es solo el comienzo.