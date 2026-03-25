Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas”

9.787 protestas hubo en Venezuela en 2017, una cifra récord de manifestaciones hasta ese momento, como lo afirma el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
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En esas manifestaciones, en las que el régimen de Nicolás Maduro recrudeció la represión y la criminalización de la marcha pacifica, más de 160 personas murieron y miles fueron desaparecidas, detenidas, sus casas allanadas de manera ilegal, heridas y perseguidas por su posición política.
Es en ese contexto que ocurre Aún es de noche en Caracas, la película protagonizada por la actriz colombiana Natalia Reyes que llegará este viernes a Netflix y narra la historia de Adelaida, una joven escritora que, luego de enterrar a su mamá, regresa a su casa y se da cuenta de que esta ha sido ocupada por una milicia femenina.
Así, el personaje interpretado por Reyes debe enfrentarse a la pérdida de la madre, del hogar y de la patria; en conclusión, afrontar el desarraigo y el exilio.
Basada en la novela La hija de la española (2019), de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, esta cinta es un proyecto que desde hacía años venía rondando en la mente de Edgar Ramírez, el reconocido actor venezolano que también actúa en la película y es su productor.