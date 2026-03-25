Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas”

9.787 protestas hubo en Venezuela en 2017, una cifra récord de manifestaciones hasta ese momento, como lo afirma el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Lea: “Un poeta” y “Estado de fuga”, los nominados por Colombia a los platino 2026 En esas manifestaciones, en las que el régimen de Nicolás Maduro recrudeció la represión y la criminalización de la marcha pacifica, más de 160 personas murieron y miles fueron desaparecidas, detenidas, sus casas allanadas de manera ilegal, heridas y perseguidas por su posición política. Es en ese contexto que ocurre Aún es de noche en Caracas, la película protagonizada por la actriz colombiana Natalia Reyes que llegará este viernes a Netflix y narra la historia de Adelaida, una joven escritora que, luego de enterrar a su mamá, regresa a su casa y se da cuenta de que esta ha sido ocupada por una milicia femenina. Así, el personaje interpretado por Reyes debe enfrentarse a la pérdida de la madre, del hogar y de la patria; en conclusión, afrontar el desarraigo y el exilio. Basada en la novela La hija de la española (2019), de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, esta cinta es un proyecto que desde hacía años venía rondando en la mente de Edgar Ramírez, el reconocido actor venezolano que también actúa en la película y es su productor.

Reyes le contó a EL COLOMBIANO que fue hace cuatro o cinco años que se reunió con Ramírez, quien le habló sobre la adaptación y le dijo que Mariana Rondón y Marité Ugás serían las directoras, de quienes Natalia ya conocía su trabajo y con quienes deseaba colaborar. “Fue una experiencia maravillosa. También hubo una inmersión intensa y profunda en la venezolanidad. Yo soy la única actriz en la película que no es venezolana, y todo lo que implicaba –el acento, los matices, los detalles– fue un reto. Pero, al final, es justamente eso lo que más disfruto como actriz”, asegura Reyes, quien ha hecho parte de producciones como Terminator: Destino oculto y Pájaros de verano. Aún es de noche en Caracas no es un retrato ni un minuto a minuto de la crisis sociopolítica de Venezuela; es una mirada interior a la experiencia emocional de Adelaida, que se vuelve cada vez más dolorosa. Es la perspectiva singular de cómo la violencia política transformó la vida de una mujer, magistralmente interpretada por Reyes, quien está nominada con este papel a los Premios Platino, que reconocen lo mejor del cine iberoamericano.

El resultado es producto de la preparación rigurosa que tuvieron antes del rodaje. Cuenta Natalia que el equipo estuvo más de un mes, previo a las grabaciones, en Ciudad de México –porque “esta es una película del exilio grabada en el exilio”–, en ensayos intensos, con conversaciones constantes, juegos y estudio de referentes. “Fue un proceso muy inmersivo. Creo que, junto a Pájaros de verano, ha sido uno de los procesos creativos previos a una película más intensos que he tenido y que más he disfrutado”, declara. Para recrear las calles caraqueñas en la capital mexicana, la producción buscó zonas en las que pudieran replicar algunos barrios venezolanos. Lo hicieron en la colonia Anzures.

Sin embargo, un equipo pequeño viajó a Venezuela a grabar algunas escenas, con el riesgo de que podían terminar presos o desaparecidos. “Nos tocó presentar un guion falso, es decir, crear toda una realidad paralela a la película para poder rodar allá. Había un riesgo real, y cuando finalmente todo el equipo logró salir de Caracas ese último día, fue un alivio, un verdadero respiro”, cuenta Natalia sobre esta película que para ser estrenada oficialmente en 2025 en el Festival de Internacional de Cine de Venecia y llegar ahora a una plataforma ha tenido que enfrentar la persecución y la censura. El año pasado, Aún es de noche en Caracas fue elegida por la Academia Venezolana de Cine para representar al país en los Premios Goya y en los Óscar, “y el gobierno nos vetó. Llamó a distribuidor por distribuidor para impedir que la película se exhibiera; contactó incluso a personas del Consejo de Cine. Es decir, desplegó una estrategia y una inteligencia muy sorprendentes para frenar la llegada a esos premios internacionales, algo que podría parecer lejano o superficial para ellos, pero que claramente no lo es”, asegura la actriz. Y esto no ha terminado. Hace una semana, en una proyección realizada en Barcelona, el cónsul de Venezuela en esa ciudad, Carlos Azpúrua, criticó a las directoras, que estaban presentes, y calificó la cinta de “cine mercenario”, lo que provocó que el auditorio lo abucheara.