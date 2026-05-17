Red de Veedurías dice que presidente de Fiduprevisora no cumple requisitos del cargo

La llegada de Diego Andrés Salcedo Monsalve a la presidencia de Fiduprevisora abrió un debate sobre los criterios de idoneidad y experiencia exigidos para dirigir una de las entidades fiduciarias más importantes del país, encargada de administrar recursos públicos, entre ellos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Los cuestionamientos fueron planteados por la Red de Veedurías Ciudadanas, liderada por el abogado Pablo Bustos, que puso en duda si el aspirante cumple con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para asumir la dirección de la fiduciaria estatal.
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La controversia se desató tras la publicación de la hoja de vida de Diego Andrés Salcedo Monsalve. Según la organización ciudadana, existirían vacíos frente a la experiencia específica que demandan los estatutos de la entidad, los cuales establecen que quien ocupe la presidencia debe contar con conocimientos e idoneidad relacionados con el objeto fiduciario.