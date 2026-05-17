Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Red de Veedurías dice que presidente de Fiduprevisora no cumple requisitos del cargo

El Gobierno nombró la semana pasada en el cargo a Diego Andrés Salcedo Monsalve. Esa entidad es la encargada de gestionar los recursos del fondo de prestaciones del Magisterio.

  • La Fiduprevisora es la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). FOTO COLPRENSA
    La Fiduprevisora es la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

La llegada de Diego Andrés Salcedo Monsalve a la presidencia de Fiduprevisora abrió un debate sobre los criterios de idoneidad y experiencia exigidos para dirigir una de las entidades fiduciarias más importantes del país, encargada de administrar recursos públicos, entre ellos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los cuestionamientos fueron planteados por la Red de Veedurías Ciudadanas, liderada por el abogado Pablo Bustos, que puso en duda si el aspirante cumple con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para asumir la dirección de la fiduciaria estatal.

Le puede interesar: Gobierno Petro nombró a Diego Salcedo en Presidencia de la Fiduprevisora: ¿quién es?

La controversia se desató tras la publicación de la hoja de vida de Diego Andrés Salcedo Monsalve. Según la organización ciudadana, existirían vacíos frente a la experiencia específica que demandan los estatutos de la entidad, los cuales establecen que quien ocupe la presidencia debe contar con conocimientos e idoneidad relacionados con el objeto fiduciario.

Salcedo, vale recordar, es abogado y cuenta con una maestría en Derecho, además de una especialización en Regulación y Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su trayectoria profesional supera los 15 años en el sector público y en el privado relacionados con asuntos jurídicos y administrativos.

De acuerdo con los reparos, aunque Salcedo es abogado y tiene estudios de posgrado en gestión de telecomunicaciones y ecosistema digital, no sería evidente su experiencia directa en áreas como negocios fiduciarios, administración de patrimonios autónomos, manejo de fondos públicos o mercado financiero.

La discusión adquirió mayor relevancia por el papel que cumple Fiduprevisora dentro de la administración de recursos estratégicos del Estado. La entidad tiene a cargo fondos de gran magnitud, entre ellos el Fomag, además de otros patrimonios públicos que movilizan recursos millonarios.

El eventual nombramiento ocurre, además, en un momento sensible para la fiduciaria, debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisterio. En los últimos meses, el modelo enfrentó cuestionamientos relacionados con retrasos en servicios, auditorías, fallas operativas y denuncias sobre dificultades administrativas.

A los reparos de la Red de Veedurías se sumó el Sindicato de Trabajadores Fiduciarios, Sintrafiduciarios, que solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Financiera revisar el proceso de nombramiento y verificar si el aspirante cumple con los requisitos legales y estatutarios para ocupar el cargo.

El sindicato pidió que, de encontrarse inconsistencias o incumplimientos frente a las exigencias establecidas, se evalúe la posibilidad de frenar la designación de Salcedo Monsalve al frente de Fiduprevisora.

Según los registros de su hoja de vida, el funcionario acumula cerca de cinco años de experiencia como servidor público. También ha desarrollado labores independientes durante más de siete años y tuvo un paso por el sector privado de más de un año. Sus primeros años laborales estuvieron vinculados a la Rama Judicial, donde trabajó entre 2008 y 2013 en funciones de apoyo judicial y sustanciación de procesos. Posteriormente, se vinculó al Ministerio de Hacienda como contratista de la Subdirección Jurídica, cargo que desempeñó durante varios periodos entre 2013 y 2017.

Más adelante, Salcedo integró el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), especialmente en el Viceministerio de Conectividad, donde permaneció por más de cinco años entre 2020 y 2024. Antes de asumir la presidencia de Fiduprevisora, ejerció como asesor externo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre abril y diciembre de 2025.

Salcedo Monsalve llega al cargo tras la salida de Vanessa Gallego Peláez, quien dejó la presidencia de la entidad en abril pasado, en medio de las movilizaciones nacionales del magisterio. Mientras se definía el reemplazo definitivo, el Ejecutivo había delegado temporalmente la dirección de Fiduprevisora en Rosa Dory Chaparro Espinosa, quien es la actual jefa jurídica del Ministerio de Hacienda.

Más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos