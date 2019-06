El cine de Lars von Trier, ese que tanto incomoda

No es únicamente un retrato de un asesino. La película es atravesada por referencias como la pintura La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault ; a Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich; los artistas Klimt y Botticelli con las que el protagonista identifica sus asesinatos con la belleza y el arte. Fin del spoiler.

Si no ha visto la cinta, alerta spoiler. Durante casi tres horas el director hace un perfil de un asesino en serie que ataca a sus víctimas, especialmente mujeres y niños, con violencia enfermiza. Jack va acumulando cadáveres como si fueran trofeos en una nevera de carnicero y el espectador va conociendo lo que pasa por su mente, sus pensamientos misóginos y compulsiones.

No muchos la resisten y la imagen de gente saliéndose se repite en las salas de cine: no todos los asistentes que entran a ver La casa de Jack se quedan hasta el final. Algunos medios especializados han calificado la película con apelativos como vil, repugnante, vomitiva y patética. Durante el estreno en mayo pasado en el Festival de Cine de Cannes, al que llegan largometrajes de toda índole, varios críticos y personas de la industria se salieron. Quienes la terminaron de ver la ovacionaron durante varios minutos. Y eso es lo que pasa con el trabajo de Lars Von Trier , su director: lo quieren o lo odian. No hay punto medio.

Ambos largometrajes le mostraron al mundo las bases del movimiento Dogma 95 (ver recuadro), con el que pretendió volver a la historia, la actuación y el tema como fundamento de su cine, por encima del uso de artilugios tecnológicos o efectos especiales.

Con ese movimiento los directores daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg (Festín o Celebración) querían purificar el séptimo arte rechazando los costosos efectos especiales, modificaciones de posproducción y otros trucos técnicos. El “decálogo” incluía no usar trípode (todo a cámara alzada), grabar en locaciones reales sin filtros o efectos y no filmar largometrajes de género –muchos de los postulados que ellos mismos no cumplirían luego–.

“Buscaban un cine distinto a partir de una serie de reglas de carácter técnico”, explica el crítico y profesor Carlos Mario Pineda.

Carlos Mario cree que Dogma, no obstante, fue una disculpa para mostrar un tipo de cine al que no se le ponía atención. Para el especialista, ambos directores estaban buscando contar las cosas de las que ningún realizador se había atrevido a hablar. “Podrían haber hecho sus películas, pero sin la excusa de cambiar la forma con el manifiesto Dogma 95, no lo habrían logrado”, explica.