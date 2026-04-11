Emma Roberts y actor de ‘Los juegos del hambre’ protagonizan película que se está grabando en Colombia

Una película estadounidense se filma por estos días en Cartagena; se trata de ‘Hal’, un drama dirigido por el reconocido cineasta Mark Williams, creador de la exitosa serie de Netflix ‘Ozark’ y director de producciones como ‘Venganza implacable’ (2020) y ‘Luz negra’ (2022).
Los protagonistas de la película son, según reveló el portal especializado Deadline.com, Alexander Ludwig, recordado por sus papeles en producciones como ‘Vikingos’ y ‘Los juegos del hambre’, y Emma Roberts, reconocida por ‘American Horror Story‘, ’The Blackcoat’s Daughter’, ‘Scream Queens‘, entre otras producciones, y sobrina de la famosa actriz Julia Roberts.