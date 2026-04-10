Netflix lanza Playground, una app offline para niños con control parental

Entre 2023 y 2025, la tendencia streaming marcó que cuatro de las diez series más vistas en Netflix pertenecían al género infantil, consolidándose como el segundo pilar más fuerte de la compañía. Títulos como “La casa de muñecas de Gabby” y “Misterios animales” captaron la atención de los más pequeños y prepararon el terreno para una evolución en la manera en que los niños descubren historias. Bajo esta premisa, el pasado 6 de abril de 2026, la plataforma anunció el lanzamiento de Netflix Playground. Se trata de una aplicación diseñada específicamente para menores de hasta 8 años, que busca eliminar las barreras entre ver y jugar, integrando personajes icónicos como Peppa Pig y los amigos de Sesame Street, Plaza Sésamo, en un entorno sin anuncios ni compras adicionales, en actividades que van desde rompecabezas hasta juegos de memoria, música o creatividad. Entérese: Seis películas y series que llegarán a las plataformas en abril de 2026

Algunos de los juegos que estarán disponibles en la aplicación “Netflix Playground”. FOTO: Netflix

Actualmente, esta herramienta ya se encuentra operativa en mercados como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero el próximo 28 de abril, Netflix Playground llegará al resto del mundo, permitiendo que miles de niños accedan a juegos, que según lo explica la plataforma streaming, fomentan la coordinación y el reconocimiento de patrones, incluso en modo offline para facilitar su uso en viajes o salidas cotidianas. La lógica, según la compañía, es ofrecer dinámicas simples que acompañen el aprendizaje. Conozca: La música infantil sigue creciendo con Canticuentos filarmónico También, el calendario de novedades se amplía. Durante los próximos meses, la plataforma renovará su catálogo con fechas ya confirmadas, el 20 de abril llegará la séptima temporada de Calle CoComelon; el 4 de mayo, las aventuras de Dr. Seuss: ¡Horton!; el 11 de mayo, la ciencia de Mark Rober: CrunchLabs; y el 8 de junio, el volumen 3 de la temporada 56 de Sesame Street: Plaza Sésamo

Series con novedades en la plataforma streaming Netflix. FOTO: Netflix

¿Como utilizar la aplicación “Netflix Playground”?