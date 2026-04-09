Revelan el tráiler final de ‘Michael’ a 15 días del estreno: así nació el rey del pop

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la película no ha tenido un camino sencillo. El primer montaje superaba las cuatro horas. Era una versión mucho más extensa que, con el paso del tiempo, terminó reducida prácticamente a la mitad. En el proceso, parte del material rodado fue descartado por cuestiones legales, lo que afectó directamente su tramo final. Ese cierre tuvo que ser reconfigurado con nuevas escenas, en un rodaje adicional que elevó el presupuesto inicial, calculado en 155 millones de dólares, hasta cifras cercanas a los 200 millones, asumidas en buena parte por el Michael Jackson Estate. Entérese: El Rey del Pop vuelve: nuevo tráiler que revive la historia de Michael Jackson

El resultado, según lo que se anticipa, es un biopic que evita las zonas más polémicas de la vida del artista y se concentra en su ascenso y consolidación. Un retrato clásico que se detiene en la cima, dejando abierta la puerta a una posible segunda parte, que, de hecho, ya estaría parcialmente rodada. Lea también: Creador de ‘Euphoria’ habla sobre la muerte de Angus Cloud y cómo será homenajeado El nuevo adelanto de Michael arranca en silencio, concentración y un joven, Michael Jackson, frente a un tablero lleno de ideas, títulos, fragmentos de canciones que, con el tiempo, cambiarían la música pop. Ahí aparecen, casi como pistas sueltas, nombres que hoy son historia “Billie Jean”, “P.Y.T.”, “Human Nature”, “Wanna Be Startin’ Somethin’”. Es el antes. El momento en que todavía todo está por construirse.

En cuestión de segundos, esa intimidad se rompe y da paso al estallido, un guante brillante, la energía del escenario, la coreografía milimétrica. Es el durante. El punto exacto en el que Jackson deja de ser una estrella juvenil para convertirse en un fenómeno global. La película, protagonizada por Jaafar Jackson, su sobrino en la vida real, se mueve justamente en ese tránsito. Desde sus primeros años en The Jackson 5 hasta la consolidación de su sonido en Off the Wall (1979), junto al productor Quincy Jones. Luego, el salto definitivo hacia el estrellato masivo.

En ese recorrido, el filme también reconstruye momentos que marcaron su carrera y la cultura pop, el moonwalk durante el especial televisivo Motown 25 en 1983, la grabación del videoclip de “Thriller” y la noche de 1984 en la que se llevó ocho premios Grammy. Le puede interesar: Bad Bunny en Tokio: el concierto del billón El tráiler introduce también una línea emocional que atraviesa la historia. En una de las escenas más íntimas, se escucha a su madre decir “supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo”, esta narrativa intenta equilibrar el genio artístico con la dimensión humana del cantante. Según la sinopsis oficial, la película busca mostrar el viaje de Jackson “más allá de la música”, explorando su ambición creativa y su vida fuera de los escenarios.

Antes de su llegada a salas, Michael tendrá su primera gran prueba en Europa. Berlín acoge esta semana la “Global Fan Experience”, un evento de varios días respaldado por Universal Pictures que incluye el estreno internacional de la cinta, paneles con el equipo técnico y una instalación interactiva con el vestuario original utilizado por Jaafar Jackson. La respuesta del público ya da señales del tamaño del fenómeno. Las entradas para los paneles se agotaron rápidamente, mientras que la experiencia inmersiva sigue recibiendo visitantes.

Desde la alfombra roja, uno de los fans lo describió en sus redes sociales “Hay fans POR TODAS PARTES, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. Les daré más detalles una vez que estemos adentro”. El evento también incluye la fiesta “Get On The Dance Floor”, un tributo musical que busca trasladar la experiencia de la película a un ambiente en vivo.

A pocas semanas del estreno, previsto para el 24 de abril en cines, la expectativa de los fanáticos va en aumento, y eso incluye una demanda importante para la industria del cine, desde merchandising temática, como recipientes de palomitas inspirados en el icónico sombrero de Jackson, hasta campañas en redes sociales que mezclan universos.