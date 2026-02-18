Colombia llega a la Berlinale con el estreno de Piedras Preciosas

La Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín ya arrancó en su edición número 76, siendo una de las citas anuales más importantes de la cinematografía mundial. El lugar ideal para el esperado estreno mundial de la ópera prima del director colombiano Simón Vélez.
Se trata de Piedras Preciosas (Gemstones), la cual hace su debut oficial en la sección Forum, consolidándose como uno de los títulos más esperados del circuito independiente.
Según sus productores y la distribuidora Cineplex, el impacto de la obra ha sido inmediato. Las entradas para su función de gala, que estuvo programada para el pasado martes 17 de febrero, se agotaron rápidamente, confirmando el interés de la crítica y el público internacional por esta propuesta cinematográfica filmada en Medellín y la ciudad francesa de Toulouse.
El estreno en Berlín marca el punto de partida del recorrido internacional de Piedras Preciosas, coproducción colombo-portuguesa, que se define como una obra fragmentaria, magnética y valiente, seleccionada por su capacidad para explorar nuevas formas narrativas.