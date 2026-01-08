Llegan los Globo de Oro 2026: dónde ver la ceremonia y quiénes son los nominados

El pasado fin de semana, en los premios de la crítica, la película.Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se llevó el premio a Mejor película y comenzó a sumar galardones en la temporada de premios previa a los Óscar. Su más fuerte competidora fue Sinners que se llevó más estatuillas, aunque no el “premio mayor”.
Le puede interesar: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice
Este próximo domingo 11 de enero sabremos cómo sigue esta competencia en los galardones que en gran parte vaticinan lo que pueda pasar en los premios de la Academia, los Globo de Oro.