Llegan los Globo de Oro 2026: dónde ver la ceremonia y quiénes son los nominados

Este domingo 11 de enero se entregarán los galardones que son, para muchos, un termómetro para los Premios Óscar. En Colombia se podrá ver la ceremonia, les contamos los detalles.

    De izquierda a derecha y de pie: Chase Infiniti, Wagner Moura, Monica Padman, Eva Victor, Damson Idris, Rhea Seehorn y Dwayne Johnson. Sentados: Kevin Hart, Britt Lower y Tramell Tillman quienes asistieron al almuerzo de nominados.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 6 horas
El pasado fin de semana, en los premios de la crítica, la película.Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se llevó el premio a Mejor película y comenzó a sumar galardones en la temporada de premios previa a los Óscar. Su más fuerte competidora fue Sinners que se llevó más estatuillas, aunque no el “premio mayor”.

Le puede interesar: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Este próximo domingo 11 de enero sabremos cómo sigue esta competencia en los galardones que en gran parte vaticinan lo que pueda pasar en los premios de la Academia, los Globo de Oro.

¿Qué se sabe de la ceremonia de los Globo de Oro?

Esta será la edición número 83 de estos premios que han tenido todo tipo de transformación para no desaparecer. Solo basta recordar el escándalo de sus organizadores –la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA)– años atrás cuando se supo que los votantes de los Globos de Oro se aprovechaban de fabulosos viajes y regalos de lujo a carga de los estudios, cadenas televisivas y plataformas de transmisión.

Al parecer, ese hecho está superado cuando decidió ampliar el número de votantes, incluso con prensa especializada de otros países, y de ser más estrictos con nuevas normas de conducta respecto a viajes o regalos. Actualmente, hay alrededor de 400 periodistas internacionales, en representación de 95 países o regiones, componen el cuerpo votante de los Globos de Oro.

Llegan los Globo de Oro 2026: dónde ver la ceremonia y quiénes son los nominados

Le puede interesar: Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029

Este año la ceremonia regresa a su pompa y glamour en Los Ángeles, Estados Unidos y tendrá de nuevo como presentadora a la comediante y actriz Nikki Glaser.

La gala se verá en Colombia este domingo 11 de enero en vivo por TNT y HBO Max a partir de las 8:00 pm hora colombiana. “Luego de la transmisión en vivo, la gala completa quedará disponible en HBO Max durante dos semanas, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la premiación”, explican desde la plataforma.

Los nominados a los Globo de Oro este año

En cine,Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con 9 nominaciones y le sigue el drama familiar noruego Valor sentimental, Protagonizado por Stellan Skarsgard, que se posicionó en segundo lugar con 8 nominaciones, seguido por la cinta de terror de época. Pecadores, que consiguió 7 nominaciones.

Una batalla tras otra yPecadores las pueden ver actualmente en HBO Max y Valor sentimental está en cartelera en algunas salas del país.

Puede leer la crítica reciente a Valor sentimental: Emociones encontradas. Valor sentimental, de Joachim Trier

En televisión es la serie El loto blanco,de HBO Max, la que domina la disputa con seis nominaciones, seguida por la exitosa Adolescencia, de Netflix, que dominó las categorías de miniserie con cinco nominaciones.

Sólo asesinatos en el edificio y la distópica Ruptura se ubicaron terceras, con cuatro nominaciones cada una.

Lista de algunas nominaciones en cine en los Globos de Oro 2026

Mejor película de drama
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sinners
The Secret Agent

Mejor película musical o de comedia
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
Una batalla tras otra

Mejor película extranjera
Francia- It Was Just an Accident
Corea del Sur - No Other Choice

Noruega - Sentimental Value

España - Sirāt

Brasil - El agente secreto

Túnez - The Voice of Hind Rajab

Mejor actriz de película dramática
Eva Victor - Lo siento, cariño
Jennifer Lawrence - Mátate, amor
Jessie Buckley - Hamnet
Julia Roberts - After the Hunt
Renate Reinsve - Valor Sentimental
Tessa Thompson - Hedda

Mejor actor de película dramática

Dwayne Johnson - La máquina, The Smashing Machine
Jeremy Allen White - Springsteen: Música de ninguna parte
Joel Edgerton - El tren de los sueños
Michael B. Jordan - Sinners
Oscar Isaac - Frankenstein
Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz en película musical o de comedia

Amanda Seyfried - El testimonio de Ann Lee
Chase Infiniti - Una batalla tras otra
Cynthia Erivo - Wicked: For Good
Emma Stone - Bugonia
Kate Hudson - Song Sung Blue
Rose Byrne - Si pudiera te patearía

Mejor actor en película musical o de comedia
Ethan Hawke - Blue Moon
George Clooney - Jay Kelly
Jesse Plemons - Bugonia
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Timothée Chalamet - Marty Supreme

Algunos nominados en televisión en los Globo de Oro

Mejor serie dramática

The diplomat
Pluribus
Severance
Slow Horses
The Pitt

The White Lotus

Mejor serie musical o comedia
Abbott Elementary
The Bear
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio

Mejor miniserie

Adolescencia
All Her Fault
Black Mirror
Dying for Sex
The Beast in Me
The Girlfriend

Utilidad para la vida