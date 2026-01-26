La llamada que no se apagó: así nació “La voz de Hind”, la película nominada al Óscar

La voz de Hind Rajab es una película desgarradora y, aunque está ficcionada, tiene su dosis de realidad en la voz real de Hind Rajab, una niña palestina atrapada en su coche en Gaza, junto a seis cadáveres, todos ellos familiares suyos, tras un ataque del ejército israelí. Ese es el eje central de la cinta y la escuchan y guían los integrantes de la Media Luna Roja, interpretados por varios actores. La cinta se mueve ahí, en la sede de ellos, y el impacto que genera esa llamada de auxilio. La madre de la niña cedió la grabación porque quiere justicia para su hija.

EL COLOMBIANO conversó con su directora, Kaouther Ben Hania, quien con esta película consiguió la nominación a Mejor película internacional por Túnez.

Puede leer: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

La competencia es fuerte, en esta categoría lograron entrar, además de Túnez, de Brasil, El agente secreto; de Francia, en coproducción con Irán, Fue solo un accidente; de Noruega, Valor sentimental y de España, Sirat: trance en el desierto.

Aunque las apuestas están en la cinta brasileña, ganadora recientemente de los Critic’s Choice y el Globo de Oro en la misma categoría no hay que olvidar que la cinta francesa ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que en el mismo festival Sirat obtuvo el premio del jurado y Valor sentimental el Grand Prix. Por otro lado La voz de Hind obtuvo el León de plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Justo La voz de Hind se estrenará en Colombia el próximo 19 de febrero en las salas de cine del país.