La llamada que no se apagó: así nació “La voz de Hind”, la película nominada al Óscar

La cinta de Túnez alcanzó nominación como Mejor película internacional. Se estrenará en Colombia el 19 de febrero y EL COLOMBIANO conversó con su directora Kaouther Ben Hania.

    Los protagonistas de La voz de Hind son actores quienes interactuaron con la voz real de Hind. En el círculo la directora Kaouther Ben Hania. FOTOS Cortesía y Getty
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 2 horas
La voz de Hind Rajab es una película desgarradora y, aunque está ficcionada, tiene su dosis de realidad en la voz real de Hind Rajab, una niña palestina atrapada en su coche en Gaza, junto a seis cadáveres, todos ellos familiares suyos, tras un ataque del ejército israelí. Ese es el eje central de la cinta y la escuchan y guían los integrantes de la Media Luna Roja, interpretados por varios actores. La cinta se mueve ahí, en la sede de ellos, y el impacto que genera esa llamada de auxilio. La madre de la niña cedió la grabación porque quiere justicia para su hija.

EL COLOMBIANO conversó con su directora, Kaouther Ben Hania, quien con esta película consiguió la nominación a Mejor película internacional por Túnez.

Puede leer: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

La competencia es fuerte, en esta categoría lograron entrar, además de Túnez, de Brasil, El agente secreto; de Francia, en coproducción con Irán, Fue solo un accidente; de Noruega, Valor sentimental y de España, Sirat: trance en el desierto.

Aunque las apuestas están en la cinta brasileña, ganadora recientemente de los Critic’s Choice y el Globo de Oro en la misma categoría no hay que olvidar que la cinta francesa ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que en el mismo festival Sirat obtuvo el premio del jurado y Valor sentimental el Grand Prix. Por otro lado La voz de Hind obtuvo el León de plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Justo La voz de Hind se estrenará en Colombia el próximo 19 de febrero en las salas de cine del país.

¿Cómo consiguió la grabación de la voz de la niña?

“La escuché en internet, pero no toda la grabaciones. La Media Luna Roja publicó una pequeña parte durante 12 días en que no tuvieron noticias del paramédico enviado a la búsqueda del rescate. Ella rogaba y suplicaba por su vida. Necesitaba hacer algo, pero no podía seguir con mi vida diaria. Así que me dije: ¿qué puedo hacer? Quizás pueda hacer una película para preservar la memoria de esta niña y rendir homenaje a los trabajadores humanitarios que hicieron todo lo posible por salvar su hogar”.

Y entonces decide recrear la llamada en la Media Luna Roja...

“Sí, cuando decidí recrear esta historia, después de hablar con los verdaderos trabajadores de la Media Luna Roja, Rana, Omar y Mahdi, me contaron todo lo que quería sobre lo que sucedió ese día en sus oficinas. Así que, al elegir actores, tenía a la persona real en mente e intenté encontrar actores que se parecieran un poco a ellos –Omar es interpretado por Motaz Malhees; Mahdi por Amer Hlehel y Rana por Saja Kilani– por que para mi el actor debía ser como un vehículo. Entre actores y personas reales tuvieron contacto también . Yo sabía que no estaba trabajando con un actor en una película normal, esta era una historia sobre personas reales, así que les pedí dos cosas diferentes que son difíciles de conciliar: que fueran fieles, palabra por palabra y que reaccionaran y lo hicieran de forma genuina.

Entonces los actores se aprendieron el guion pero escucharon la voz de Hind solo en diálogos frente a la cámara, eso generó emotividad”.

El trabajo del equipo de la Media Luna Roja es muy importante. ¿Cómo abordan ellos el tema de salud mental después de un trabajo como este?

“Sí, lo vemos en la película. Tienen una psicóloga que los ayudó. Se llama Srinka y es maravillosa porque es muy fuerte y puede manejar situaciones difíciles. De hecho, en la película se ve que llega cuando todos están desmoronados”.

¿Por qué es importante que el mundo vea La voz de Hind?

“Antes que nada, ¿eres de Colombia cierto? –le respondo que sí–. El director de fotografía es colombiano, se llama Juan Sarmiento. Es un director de fotografía maravilloso, y de hecho hicimos otra película juntos. Pero respondiendo a tu pregunta, todos sabemos qué significa ser un niño. Esta es una película sobre una niña en peligro y sobre quienes hicieron todo lo posible por salvarla. Creo que es una historia importante”.

¿Cómo ha recibido las nominaciones y premios que ha ganado?

“Toda la atención que podamos recibir, desde los Óscar hasta los Globos de Oro y el Festival de Venecia, es fundamental para que La voz de Hind resuene y tenga eco”.

